VC-Finanzierung unter der Leitung von imec.xpand, mit erheblicher Beteiligung des EIC-Fonds (Venture-Arm des Europäischen Innovationsrats) und fortgesetzter Unterstützung durch die bestehenden Investoren Asabys Partners und Aliath Bioventures.

Die Mittel werden zur Förderung klinischer Studien für BCI-Therapeutika und zur Unterstützung der Teamerweiterung verwendet, um die Entwicklung und Vermarktung zu beschleunigen.

INBRAIN Neuroelectronics, ein Unternehmen für Gehirn-Computer-Schnittstellen-Therapeutika (BCI-Tx), das auf Graphen basierende neuronale Technologien entwickelt, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 50 Mio. USD bekannt. Die Runde wurde von imec.xpand mit den neuen Investoren EIC Fund, Fond ICO Next Tech, CDTI-Innvierte und Avançsa angeführt. Die bestehenden Investoren Asabys Partners, Aliath Bioventures und Vsquared beteiligten sich ebenfalls, wodurch sich der Gesamtbetrag seit der Gründung auf 68 Mio. USD erhöhte.

Zusätzlich zur Finanzierungsrunde der Serie B sicherte sich INBRAIN auch weitere Finanzmittel und Unterstützung durch die Merck KGaA, um die klinische Entwicklung seiner Technologie in den therapeutischen Bereichen von Merck voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird die Übersetzung der INBRAIN-Plattform für den menschlichen Gebrauch vorantreiben und ihre Wirkung auf Anwendungen im zentralen und peripheren Nervensystem ausweiten.

Die Technologie des Unternehmens nutzt die einzigartigen Eigenschaften von Graphen, einem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Material, das für seine Festigkeit, Flexibilität und Leitfähigkeit bekannt ist. Das Implantat von INBRAIN ist nur 10 Mikrometer dick dünner als ein menschliches Haar und wurde entwickelt, um neuronale Signale sicher zu entschlüsseln und mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu modulieren. Es bietet eine neue Leistungsstufe im aufstrebenden Bereich der Präzisionsneurologie.

Die Finanzierung wird es INBRAIN ermöglichen, die Entwicklung seiner Graphen-basierten BCI-Tx-Plattform zu beschleunigen, die eine bidirektionale Lösung zur Entschlüsselung und Modulation neuronaler Aktivität mit beispielloser Auflösung bietet. Die Finanzierung wird laufende klinische Studien unterstützen, eine Erweiterung des Teams ermöglichen und die KI-gestützte Plattform des Unternehmens für die Behandlung neurologischer Erkrankungen weiterentwickeln.

"Wir gestalten die Zukunft der Gehirn-Computer-Schnittstellen-Therapien", sagte Carolina Aguilar, CEO und Mitbegründerin von INBRAIN Neuroelectronics. "Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unsere KI-gesteuerte Graphen-Neurotechnologie voranzutreiben, die im Vergleich zur aktuellen kommerziellen Neuromodulationstechnologie bereits großartige Ergebnisse erzielt hat. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung eines hochrangigen Syndikats bei unserer Arbeit, diese Technologie für Patienten bereitzustellen, die präzisere, personalisierte Behandlungen benötigen."

Im Rahmen der Finanzierungsrunde gibt INBRAIN auch eine Kooperationsvereinbarung mit imec, dem weltweit führenden unabhängigen Zentrum für Nanoelektronik, bekannt. Imec wird INBRAIN bei der Vorbereitung der Skalierung von Graphen-Schnittstellen auf kommerzieller Ebene unterstützen.

"INBRAIN Neuroelectronics ist Vorreiter bei einem bahnbrechenden Ansatz für die BCI-Technologie unter Verwendung von Graphen", sagte Frank Bulens, Partner bei imec.xpand. "Diese einzigartige BCI-Plattform auf Graphenbasis hat das Potenzial, die Behandlung neurologischer Störungen neu zu definieren, indem sie präzisere, anpassungsfähigere und intelligentere Therapien bietet. Wir freuen uns darauf, das INBRAIN-Team dabei zu unterstützen, seine klinischen Studien zu beschleunigen und diese Technologie der nächsten Generation für Patienten verfügbar zu machen."

INBRAIN hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht: die weltweit erste Anwendung am Menschen seines auf Graphen basierenden BCI in einer laufenden klinischen Studie am Salford Royal Hospital in Manchester, Großbritannien. Die Studie zielt darauf ab, die Sicherheit des Geräts von INBRAIN bei Patienten mit Hirntumoren zu bewerten. Es werden bis zu zehn Teilnehmer aufgenommen, um die Überlegenheit von Graphen gegenüber herkömmlichen Materialien für neuronale Anwendungen zu bewerten.

"Der Erfolg des ersten Eingriffs bei einem Patienten von INBRAIN und die jüngste Finanzierung unterstreichen die Innovation, die wir uns bei der Einführung des Graphene Flagship-Projekts vorgestellt haben", sagte Marcin Nowak, Investment Director bei der Europäischen Investitionsbank. "Durch die Nutzung der bemerkenswerten Eigenschaften von Graphen treibt INBRAIN innovative neurotechnologische Anwendungen voran, die die Behandlungsergebnisse für Patienten erheblich verbessern und Europa als einen der führenden Akteure in der globalen BCI-Branche positionieren könnten. Wir sind stolz darauf, INBRAIN mit dieser wichtigen Investition dabei zu unterstützen, diese Technologie aus der Forschung in die Praxis umzusetzen und das Leben von Patienten zu verbessern."

Über INBRAIN Neuroelectronics

INBRAIN Neuroelectronics leistet mit der weltweit ersten Plattform für graphenbasierte Gehirn-Computer-Schnittstellen-Therapeutika (BCI-Tx) Pionierarbeit auf dem Gebiet der Echtzeit-Präzisionsneurologie. Unsere Technologie kombiniert fortschrittliche neuronale Entschlüsselung und mikrometrische Modulation, um personalisierte, adaptive Behandlungen für Erkrankungen wie Parkinson, Epilepsie und Schlaganfallrehabilitation zu ermöglichen. Durch die kontinuierliche Überwachung und Anpassung von Therapien in Echtzeit verbessert unsere KI-gesteuerte Plattform die Ergebnisse und reduziert gleichzeitig Nebenwirkungen. Diese bahnbrechende und revolutionäre Entwicklung hat dazu geführt, dass die FDA das BCI-Tx von INBRAIN für die Behandlung von Parkinson als "Breakthrough Device" eingestuft hat. In Zusammenarbeit mit Partnern wie der Merck KGaA und unserer Tochtergesellschaft INNERVIA Bioelectronics erweitern wir diese Innovationen auf die Behandlung peripherer Nerven und systemischer Erkrankungen und treiben so die Zukunft der Neurotechnologie und Bioelektronik voran. Besuchen Sie uns unter www.inbrain-neuroelectronics.com.

