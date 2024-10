© Foto: Norbert Schmidt - picture alliance



In der Aktie von Bekleidungshändler V.F. Corp. zeichnet sich eine Kursexplosion von über 20 Prozent ab. Die am Montagabend vorgelegten Zahlen überraschten positiv.Der deutsche Sportbekleidungshändler Adidas hat am Dienstagmorgen zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt und wird dafür mit Kursgewinnen von rund 1,5 Prozent belohnt. Richtig zur Sache dürfte es jedoch an anderer Stelle gehen - in der Aktie der V.F. Corporation. Hinter dem Unternehmen steckt der Eigentümer der ikonischen Schuhmarke Vans. Auch die Outdoor- und Funktionsbekleidungsmarken North Face und Timberland gehören zur Konzerngruppe. Dividendenaristokrat? Das war einmal! In den vergangenen Quartalen hatte V.F. mit …