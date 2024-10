München (ots) -Frech, gewagt und emotional - DER VIERER ist eine Beziehungskomödie voller unerwarteter Wendungen und Geheimnisse. Jetzt wurde der Trailer veröffentlicht: Lassen Sie sich überraschen von Florian David Fitz, Julia Koschitz, Friedrich Mücke, Lucía Barrado und einem Date der besonderen Art!Sophie (Julia Koschitz) liebt ihren Job, Paul (Florian David Fitz) liebt seinen Thermomix. Sophie will noch mal durchstarten, Paul will lieber zusammen abhängen. Der einzige Punkt, in dem sich beide einig sind: Es muss sich etwas ändern. Ein "Vierer" könnte der Beziehung ein bisschen Pfeffer zurückbringen. Wobei Theorie und Praxis dann doch deutlich auseinanderliegen. In der Bar wartet bereits das Date des Abends: die impulsive Mia (Lucía Barrado) und der leicht verstockte Lukas (Friedrich Mücke). Während die Beiden dort schon einmal vorglühen, laufen auch Sophie und Paul zu Hause warm - nur leider anders als gedacht. Sie müssen feststellen, dass nicht nur ihr Plan für die Nacht auf einigen falschen Annahmen beruht, sondern auch der für ihr Leben. Als der Abend eskaliert, bleibt keine Lüge unangetastet, kein Geheimnis verschont und kein Auge trocken.Frech, gewagt, überraschend und emotional. Mit DER VIERER inszeniert Co-Autor und Regisseur Iván Sáinz-Pardo ("Sebastian Fitzeks Die Therapie") eine Beziehungskomödie voller unerwarteter Wendungen und Geheimnisse. Zum starbesetzten Ensemble gehören Florian David Fitz ("Wochenendrebellen", "Das perfekte Geheimnis"), der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, Julia Koschitz ("München 7", "Happy Burnout"), Friedrich Mücke ("Wunderschön", "Friendship!") und die umwerfende Lucía Barrado.Die Beziehungskomödie wurde produziert von NEOS Film, Wiedemann & Berg Film und EPO-Film. Produzenten sind Christoph Menardi, Torben Struck, Quirin Berg, Max Wiedemann, Jakob Pochlatko und Dieter Pochlatko, Executive Producer ist Steffi Ackermann. Für das Drehbuch zeichnen Florian David Fitz, Iván Sáinz-Pardo und Torben Struck verantwortlich nach dem spanischen Originaldrehbuch "Amor En Polvo". DER VIERER wurde hergestellt mit Unterstützung von ÖFI+, der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).Pressekontakt:Print/Radio/TV:Just PublicityAnja Oster, Linda Heckel & Theresa EichfelderE-Mail: info@just-publicity.comTel: 030 - 263 95 95 90Online-PR:PURE ONEFranziska Schwanitz & Carla GabrielE-Mail: franziska.schwanitz@pure-one.com und carla.gabriel@pure-one.comTel: +49 162 724 73 96 und +49 152 087 047 49Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5897626