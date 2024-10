Hannover (ots) -Am 21. November 2024 lädt heise regioconcept (https://www.heise-regioconcept.de/) kleine und mittlere Unternehmen ins Verlagshaus heise nach Hannover-Großbuchholz in die Karl-Wiechert-Allee 10 ein. Die Tagesveranstaltung bietet von 10:00 bis 16:30 Uhr geballtes Expertenwissen zu Suchmaschinenwerbung, KI-Tools und Social Media Marketing. Branchenexperten teilen ihre Erfahrungen in praxisnahen Vorträgen. Der Online Marketing Day by heise (https://www.heise-regioconcept.de/online-marketing-day-by-heise) ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung (https://app.guestoo.de/public/event/42d20fbd-fc15-4f1e-acfc-3829edc85970/frame) ist erforderlich."In der heutigen digitalen Welt ist es für kleine und mittlere Unternehmen unerlässlich, nicht nur online präsent zu sein, sondern auch effektiv und zielgerichtet zu agieren", betont Ansgar Heise, der als geschäftsführender Gesellschafter der heise group die Gäste begrüßen und dann an Karsten Marquardsen, Geschäftsführer von heise regioconcept übergeben wird. Die Veranstaltung im heise-Headquarter richtet sich gezielt an Unternehmen, die ihre Online-Marketing-Strategien aufbauen oder optimieren möchten.Den Auftakt macht Christian Bredlow, Gründer von Digital Mindset, mit seiner Keynote "Say Hi to AI". Wie erfolgreiches Digitales Marketing aussehen kann, verdeutlichen Sven Huwald und Sascha Ziegler am Beispiel der Firma Europakontor. Nach der Mittagspause beleuchten die Experten Olaf Kopp und Ulf Schrader, beide von der Agentur Aufgesang, die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf lokale Suchmaschinenoptimierung.Social-Media-Experte Lars Budde erklärt in seinem Vortrag, wie Unternehmen in vier Schritten effektive Werbung auf Facebook, Instagram und TikTok schalten können. Joerg Heidrich, Rechtsexperte von heise, klärt anschließend über die rechtssichere Nutzung KI-generierter Inhalte auf Websites auf.Die Nachmittagssession widmet sich mit Finn Hassold der Mitarbeitergewinnung der Generation Z, bevor Johanna Heise zum Abschluss die Bedeutung der Markenbildung für mittelständische Betriebe erläutert."Die Teilnehmerzahl ist begrenzt", erklärt das Organisationsteam und empfiehlt eine frühzeitige Anmeldung (https://app.guestoo.de/public/event/42d20fbd-fc15-4f1e-acfc-3829edc85970/frame) für die kostenfreie Veranstaltung. Der Einlass beginnt bereits um 9:30 Uhr in der Karl-Wiechert-Allee 10 in Hannover.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Gruppe GmbH & Co. KGTelefon: 0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise RegioConcept, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67019/5897665