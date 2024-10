München (ots/PRNewswire) -MÜNCHEN, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Die 415 Capital Management GmbH ("415 Capital"), ein weltweit führender Venture-Capital-Investor im Bereich Medizintechnologie, gab heute die Auflegung ihres zweiten Fonds, 415 Capital Fund II, mit einem Zielvolumen von 150 Mio. EUR (165 Mio. USD) bekannt. Der Fonds wird sich auf die Förderung bahnbrechender und lebensrettender Technologien zur Behandlung kardiovaskulärer und neurovaskulärer Erkrankungen konzentrieren - den weltweit häufigsten Todesursachen und größten Kostentreibern im Gesundheitssystem.Ein Großteil des Fondsvolumens wurde bereits von namhaften Kapitalgebern gesichert, darunter der European Investment Fund (EIF), KfW Capital und der Wachstumsfonds Deutschland (gegründet auf der Plattform von Universal Investment und unterstützt von über 20 institutionellen Investoren wie Versicherungen, Stiftungen und Vermögensverwaltern), sowie mehreren renommierten Family Offices aus Europa und Nordamerika. Zudem haben sich führende Ärzte und Meinungsbildner als Investoren beteiligt. Das finale Closing des Fonds ist für Ende des ersten Quartals 2025 geplant.Der Fonds hat bereits in zwei kardiovaskuläre Technologien in der klinischen Phase investiert, und weitere Beteiligungen sollen in Kürze bekannt gegeben werden."Wir sind außerordentlich dankbar für das anhaltende Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegenbringen. Ihre Unterstützung unterstreicht die klinische Bedeutung und die Wertsteigerung unseres Portfolios", kommentiert Frederik Groenewegen, Gründer und General Partner bei 415 Capital. "Seit Auflegung unseres ersten institutionellen Fonds im Jahr 2020 arbeiten wir eng mit visionären Unternehmern und Entwicklern zusammen, die bedeutende klinische, regulatorische und kommerzielle Meilensteine erreicht haben. Diese Erfolge haben erheblichen Wert für unsere Investoren geschaffen und gleichzeitig weltweit die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessert. Mit einem größeren Fonds und einer soliden Pipeline hochkarätiger Beteiligungsmöglichkeiten sind wir bestens aufgestellt, um noch stärker zur Verbesserung der Patientenversorgung beizutragen."Erweiterung des InvestitionsausschussesIm Zuge des erfolgreichen Fundraisings gab 415 Capital zudem die Ernennung von Dr. Azin Parhizgar und Dr. Ruben Osnabrugge in den Investitionsausschuss bekannt."Azin war von Beginn an maßgeblich am Aufbau der 415-Capital-Plattform beteiligt. Ihre einzigartige Kombination aus wissenschaftlichem, unternehmerischem und operativem Know-how ist für unser Team von unschätzbarem Wert", kommentierte Groenewegen. "Wir freuen uns sehr, Ruben im Investitionsausschuss willkommen zu heißen. Seit seinem Eintritt in unser Unternehmen im Jahr 2023 hat er seine Expertise in Herzchirurgie, klinischen Studien und Gesundheitsökonomie eingesetzt, um den Wert unseres Portfolios nachhaltig zu steigern."Über 415 Capital415 Capital ist ein weltweit führender Venture-Capital-Investor im Bereich Medizintechnologie, der sich insbesondere ab der klinischen Phase an innovativen Unternehmen in Europa, den USA und Israel beteiligt. Mit Hauptsitz in München und einem verwalteten Vermögen von fast 200 Mio. USD konzentriert sich das Unternehmen auf bahnbrechende Innovationen zur Behandlung kardiovaskulärer und neurovaskulärer Erkrankungen - die häufigsten Todesursachen und wesentlichen Kostentreiber im Gesundheitswesen weltweit. Darüber hinaus investiert 415 Capital gezielt in Neuromodulation, medizinische Robotik sowie Unternehmen, die wegweisende Technologien an der Schnittstelle von Patientenüberwachung, medizinischer Bildgebung und künstlicher Intelligenz (KI) entwickeln.In den letzten fünf Jahren haben die Portfoliounternehmen von 415 Capital über 600 Mio. EUR (650 Mio. USD) an Folgefinanzierungen von führenden Life-Science-Investoren und Gesundheitsunternehmen erhalten. Zu den namhaften Beteiligungen zählen unter anderem Supira Medical, R3 Vascular, CorFlow, Distalmotion und TRiCares.Dank eines globalen Netzwerks an Meinungsbildnern und Partnerschaften mit renommierten Krankenhäusern und Forschungsinstitutionen in Europa, den USA und Israel bietet 415 Capital seinen Portfoliounternehmen umfassende strategische Unterstützung. Das Team hat bereits mehr als 50 Medizintechnologien gefördert und zur Marktreife gebracht, mit deren Produkten jährlich Hunderttausende von Patienten behandelt werden.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2539688/415_Capital_Logo_Logo.jpgKontakte:Linus Rieder, +49 (0) 171 729 3092View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/415-capital-gibt-neuen-150-millionen-euro-fonds-und-erweiterung-des-investitionsausschusses-zur-forderung-bahnbrechender-und-lebensrettender-medizintechnologien-bekannt-302289980.htmlOriginal-Content von: 415 Capital Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100464/100925331