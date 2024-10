Erfurt (ots) -Mit einer großen Live-Show feiert KiKA zusammen mit ARD und ZDF am 15. November 2024, um 19:30 Uhr bei KiKA und auf kika.de zum 4. Mal den "KiKA-Award". Geehrt werden die Stars der Kinder, Vorbilder aus verschiedenen Bereichen ihrer Lebenswelt und ein Engagement-Projekt von Kindern und Jugendlichen, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt. Beliebte KiKA-Formate übernehmen die Patenschaft für die sechs Award-Kategorien.Die "KiKA Award"-Jury, bestehend aus 30 Kindern, hat entschieden: Aus über 1.500 Vorschlägen und den Engagement-Bewerbungen haben sie die Nominierten für das Publikums-Voting, das am 1. November 2024 aufvoting.kika.destartet, bestimmt. Das Voting endet in drei Kategorien in der Live-Show am 15. November 2024.In der Kategorie "Sport" - Patenschaft "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein - sind nominiert:- Ex-Profi-Fußballer Toni Kroos- Profi-Fußballer Florian Wirtz- Profi-Fußballer Jamal MusialaIn der Kategorie "Film" - Patenschaft "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) und Moderatorin Soraya Jamal - sind nominiert:- Schauspielerin Emilia Maier, bekannt als "Ida" aus "Die Schule der magischen Tiere" (RTL)- Schauspielerin Josie Hermer, bekannt als "Sibel Peters" aus "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA)- Schauspieler Guido Hammesfahr, bekannt als "Fritz Fuchs" aus "Löwenzahn" (ZDF)In der Kategorie "Musik" - Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und Moderator Luca Hänni - sind nominiert:- Sängerin Leony- Sänger Wincent Weiss- Sänger Álvaro SolerIn der Kategorie "Content Creator" - Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und Moderator Ben Blümel - sind nominiert:- Content Creator laserluca- Content Creator Noel Dederichs- Content Creator LewinrayIn der Kategorie "KiKA-Lieblingsmensch" - die von Schauspielerin Mylee Sattler-Johnson präsentiert wird - sind nominiert:- Sarah Parvanta, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Ben Blümel, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Linda Fuhrich, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Sherif Rizkallah, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Marina Blanke, bekannt aus "Checkerin Marina" (BR)- Eric Mayer, bekannt aus "pur+" (ZDF)- Soraya Jamal, bekannt aus "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb)- Anna Preil, bekannt aus "Anna und die wilden Tiere" (BR)- Maral Bazargani, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Johannes Zenglein, bekannt aus "Tigerenten Club" (SWR)- Tobi Krell, bekannt aus "Checker Tobi" (BR)- Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus "Wissen macht Ah!" (WDR), "Triff..." (KiKA/WDR/hr) und "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/ARD/hr)In der Kategorie "Engagement" - Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Linda Fuhrich - sind nominiert:- Projekt "Feuersalamandertaxi" aus Tuttlingen - ein Projekt zum Schutz von Feuersalamandern- Projekt "Retterherzen" aus Wittmund - ein Projekt mit Erste Hilfe- und Notfallrettungs-Workshops für Kinder und Jugendliche- Projekt "Saubere Sache - Entfernen von Mineralöl aus Wasser" aus Simbach - ein Projekt zum GewässerschutzWeitere Informationen liefern die einzelnen Patenformate vorab in ihren Sendungen, auf kika.de und im KiKA-Player:- "Tigerenten Club" (SWR), Samstag, 2. und 9. November 2024, um 10:45 Uhr bei KiKA- "Team Timster", (KiKA/NDR/rbb), Sonntag, 3. November 2024, um 20:00 Uhr bei KiKA- "KiKA LIVE" (KiKA), Dienstag, 12. November 2024, um 20:00 Uhr bei KiKAKurz vor der Live-Show am 15. November 2024 kann außerdem ein exklusiver Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Unter dem Titel "KiKA Award - der Countdown" zeigt ein Backstage-Report mit Mylee und Sarah um 19:15 Uhr live auf kika.de spannende Einblicke rund um die Vorbereitungen zur Show.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Regie der Live-Show übernimmt Freddie Schnitzler; Autor der Show ist Dieter Ochs. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5897678