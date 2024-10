Zossen (ots) -Auf deutschen Baustellen wird immer häufiger mit ausländischen Subunternehmen gearbeitet, denn sie sind nicht nur günstiger und flexibler, sondern verfügen oft auch über eine andere Arbeitsmoral. Gleichzeitig birgt die Zusammenarbeit ungeahnte Risiken - von fehlenden Versicherungen über unzureichende Qualifikationen bis hin zur Schwarzarbeit lauern eine Reihe von Fallstricken, die Bauleitern schnell zum Verhängnis werden können. Die Kunden von Torsten Grüß müssen sich darüber keine Gedanken machen: Mit TGL Lüftungsmontagen hat er sich auf die Vermittlung ausländischer Fachkräfte spezialisiert und kümmert sich als Bindeglied zum Endkunden darum, sämtliche Risiken abzusichern. Warum es für Unternehmen gefährlich ist, direkt mit ausländischen Subunternehmern zusammenzuarbeiten, wovon die Kunden von TGL Lüftungsmontagen profitieren und was er anders macht als seine Wettbewerber, verrät Torsten Grüß in diesem Artikel.In Deutschland entscheiden sich immer weniger Menschen für eine Ausbildung im Handwerk: Die körperliche Arbeit, die projektbezogene Erforderlichkeit, Überstunden zu leisten und die Bereitschaft, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, lässt sich mit der Wertekultur jüngerer Generationen kaum noch vereinbaren, was den Fachkräftemangel in der Baubranche weiter verschärft. So kommen Handwerks- und Bauunternehmen nicht umhin, auf Personalvermittlungen und Subunternehmer zurückzugreifen. Die Suche nach kostengünstigen und flexiblen Lösungen hat zur Etablierung von Geschäftsmodellen geführt, die insbesondere auf die Vermittlung polnischer Arbeitskräfte setzen. Doch bei klassischer Leiharbeit und vor allem der Zusammenarbeit mit ausländischen Subunternehmen ist Vorsicht geboten, denn neben einer möglicherweise minderwertigen Dienstleistungsqualität lauern auch rechtliche, steuerliche sowie haftungstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten. "Kommt es auf der Baustelle zu einem Unfall oder einer Überprüfung durch die deutsche Steuerbehörde, wird es für den Bauleiter schnell unbequem, wenn es zwischen ihm und dem ausländischen Subunternehmer kein Bindeglied gibt, um Rechtsfolgen abzusichern", warnt Torsten Grüß von TGL Lüftungsmontagen."Das heißt allerdings nicht, dass eine Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften nicht möglich ist. Wichtig ist nur, auf die richtigen Kräfte zu setzen", fährt der Unternehmer fort. "Deswegen lege ich den Fokus meiner Dienstleistung nicht nur auf die Vermittlung qualifizierter Fachkräfte, sondern auch auf einen umfassenden Service, der Versicherungs-, Rechts- und Steuerrisiken bestmöglich absichert. Mit TGL Lüftungsmontagen hat es sich Torsten Grüß zur Aufgabe gemacht, ausländische Fachkräfte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär an Unternehmen zu vermitteln, die zusätzlichen Personalbedarf haben. Dabei trägt er nicht nur dazu bei, mithilfe qualifizierter Arbeitskräfte die Effizienz auf den Baustellen zu steigern, sondern hilft seinen Kunden auch dabei, die Risiken der Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter zu minimieren und die Einhaltung deutscher Standards sicherzustellen. Mit einem etablierten Netzwerk, umfassendem Fachwissen und über fünfzehn Jahren Erfahrung in der Branche steht Torsten Grüß von TGL für hochwertige Dienstleistungen, umfangreichen Service und die bestmögliche Versicherung für Unternehmen, die eine Zusammenarbeit mit ausländischen Subunternehmern anstreben.Spezialisierte Arbeitskräfte und weitreichender Service: Das umfassende Angebot von TGL LüftungsmontagenWenngleich viele Unternehmen kaum eine andere Wahl haben, liefert die Zusammenarbeit mit Personalvermittlungen und Leiharbeitern in der Regel nur mäßige Erfolge: Oft ist das zur Verfügung gestellte Personal nicht qualifiziert und kann auch mit aufwendiger Einweisung und unter stetiger Aufsicht nur Hilfsarbeiten übernehmen. Sprachbarrieren und ein unsorgsamer Umgang mit Werkzeugen und Materialien führen häufig zu weiteren Schwierigkeiten. Wird direkt mit ausländischen Subunternehmern zusammengearbeitet, drohen darüber hinaus Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten. "Kommt es zu einem Unfall auf der Baustelle, sind die Probleme schnell groß", erklärt Torsten Grüß. "Denn ob und wie ausländische Leiharbeiter angemeldet und versichert sind, ist für den Bauleiter oft nicht nachzuvollziehen. Dass Subunternehmer wiederum selbstständige Subunternehmer beschäftigen, ist in der Branche üblich und macht die Angelegenheit im Schadenfall recht kompliziert."Mit dem Dienstleistungsangebot von TGL Lüftungsmontagen hebt sich Torsten Grüß deutlich von der breiten Masse ab: Durch die Vermittlung von Spezialisten in den einzelnen Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär kann er seinen Kunden qualifizierte Arbeitskräfte-Teams anbieten, die anstehende Arbeiten eigenverantwortlich und effizient verrichten. "Die Selbstständigkeit unserer Teams ermöglicht es Bauleitern, mehrere Projekte gleichzeitig zu betreuen, weil sie weniger Zeit in die Aufsicht investieren müssen", erklärt er. "Zugleich können sie flexibel auf Materialengpässe oder andere Probleme reagieren, wodurch Verzögerungen minimiert werden." Die Anwesenheit mindestens eines deutschsprachigen Ansprechpartners garantiert dabei eine reibungslose Kommunikation, schnelle Lösungen und eine effiziente Projektabwicklung. Sein umfassendes Netzwerk von polnischen Subunternehmern und Fachkräften erleichtert Torsten Grüß nicht nur den Zugang zu qualifiziertem Personal, sondern stellt auch die Flexibilität bei Personalwechseln sicher.Torsten Grüß steht für Erfahrung, Qualität und Sicherheit für die KundenDer wohl größte Vorteil, den die Unternehmen aus der Zusammenarbeit mit TGL Lüftungsmontagen ziehen, ist die lückenlose rechtliche und versicherungstechnische Absicherung nach deutschem Recht. So profitieren die Kundenunternehmen neben einer exzellenten Dienstleistung auch von größtmöglicher Sicherheit durch den Ausschluss der typischen Haftungsrisiken. "Von mangelndem Versicherungsschutz bei Unfällen über steuerliche Risiken aufgrund der Unkenntnis des polnischen Rechts bis hin zu Rechtsrisiken durch gefälschte Dokumente kommt es in Deutschland nahezu täglich zu Szenarien, die Bauleiter nicht nur viel Geld kosten, sondern auch in rechtliche Schwierigkeiten bringen können", verrät Torsten Grüß, der sich selbst als Brandmauer zwischen seinen Kunden und den ausländischen Subunternehmern bezeichnet. Während der Zusammenarbeit können sich die Kunden von TGL Lüftungsmontagen auf einen umfassenden Support durch den Geschäftsführer verlassen, der ihnen gleichzeitig ein zuverlässiges Netzwerk von Lieferanten und Ressourcen bieten kann.Mit über fünfzehn Jahren Erfahrung in der Branche bringt Torsten Grüß eine breite Expertise, vornehmlich in der Vermittlung von Fachkräften im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär, mit. Seine langjährige Erfahrung ermöglicht ihm nicht nur eine tiefe Einsicht in branchenspezifische Herausforderungen und rechtliche Rahmenbedingungen, sondern auch eine schnelle und effektive Lösung von Problemen. "Mit der Spezialisierung auf die Vermittlung von qualifizierten Fachkräften und einem Rundum-Service, der auch die rechtliche Sicherheit und Transparenz in der Zusammenarbeit beinhaltet, möchte ich dazu beitragen, die Folgen des Fachkräftemangels einzudämmen und mehr Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz in die Baubranche bringen", verrät Torsten Grüß über seine Mission.Sie wollen von den Vorteilen ausländischer Subunternehmer profitieren, aber in Bezug auf Versicherung, Recht und Steuern keine Risiken eingehen? Melden Sie sich jetzt bei Torsten Grüß (https://www.tgl-berlin.de/) von TGL Lüftungsmontagen und erhalten Sie Zugang zu qualifizierten Fachkräften!Pressekontakt:TGL LüftungsmontagenGeschäftsführer: Torsten GrüßE-Mail: office@tgl-berlin.deWebsite: https://www.tgl-berlin.de/Original-Content von: TGL Lüftungsmontagen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177271/5897690