Mainz (ots) -Es wird die spannendste Wahlnacht des Jahres: Die USA wählen am Dienstag, 5. November 2024, einen neuen Präsidenten oder - zum ersten Mal in der Geschichte - eine neue Präsidentin: Donald Trump oder Kamala Harris? Das ZDF sendet in der Nacht vom 5. auf den 6. November, ab 0.30 Uhr live aus dem Futurium in Berlin. Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert führen dort durch "Die Nacht der Entscheidung". Live aus Washington melden sich Elmar Theveßen und Antje Pieper.Vor der "Nacht der Entscheidung" bietet das ZDF am Dienstag, 5. November 2024, ab 20.15 Uhr, zunächst ein "ZDF spezial" live aus Washington mit vielen Hintergründen und aktueller Berichterstattung vom Wahltag in den USA. Ab 21.00 Uhr folgt die Dokumentation "Harris gegen Trump - Amerika hat die Wahl". Ab 21.45 Uhr berichtet das "heute journal" mit Marietta Slomka live aus Washington.Über mehr als sechs Stunden liveDie Welt blickt mit großer Spannung auf die Richtungswahl, die in den USA ansteht. In der langen ZDF-Live-Sendung über mehr als sechs Stunden erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer aktuell die ersten Zahlen und Daten aus den USA. Gespräche und Analysen sind feste Begleiter durch diese Info-Nacht - mit vielen Gästen aus Politik und Unterhaltung, Wissenschaft und Gesellschaft. Zu Gast bei Moderatorin Shakuntala Banerjee im Futurium in Berlin sind unter anderem Amerika-Kenner Claus Kleber und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen und "auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper sind live vom Dach eines Hotels gegenüber vom Weißen Haus zugeschaltet und werden dort Gesprächsgäste aus der US-Politik empfangen. "Die lange Nacht der Entscheidung" ist auch online in der ZDFmediathek und in der ZDFheute-App zu verfolgen.Nach der Wahl: "ZDF spezial", "heute journal", "auslandsjournal spezial"Am Tag nach der Wahl ordnet das "ZDF spezial: Amerika hat gewählt" am Mittwoch, 6. November 2024, 19.25 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek die Ergebnisse ein. Moderatorin Shakuntala Banerjee blickt gemeinsam mit den ZDF-Korrespondentinnen und Korrespondenten auf erste Reaktionen in Deutschland und der Welt.Am selben Abend ab 21.45 Uhr berichtet das "heute journal" mit Marietta Slomka erneut live aus Washington. Ab 22.15 Uhr folgt dann ebenfalls aus Washington das "auslandsjournal spezial: Die Welt blickt auf Amerika" mit Moderatorin Antje Pieper. Aus Brüssel, Kairo, Peking und Singapur berichten ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten über Amerikas Rolle, über die Erwartungen an einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin und über die Krisenherde, die es zu bewältigen gilt.Auch ZDF-Kindernachrichten "logo!" mit Live-Schalten aus Washington"logo!"-Reporter Sherif Rizkallah berichtet für die ZDF-Kindernachrichten von der Wahl aus den USA - am Dienstag, 5., und Mittwoch, 6. November 2024, jeweils ab 19.50 Uhr im KiKA sowie auf logo.de. Neben den Live-Schalten von vor Ort wird Sherif Rizkallah zudem Anhänger von Demokraten und Republikanern treffen und den Wahlabend bei einer US-Familie miterleben.ZDF-Informationen zur US-Wahl in Einfacher SpracheZahlreiche Sendungen zur US-Wahl werden im ZDF mit Untertiteln und Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten. Außerdem gibt es ein Textangebot in Einfacher Sprache zum Thema Wahlen in den USA (https://www.zdf.de/nachrichten/einfache-news/einfache-sprache-usa-wahlen-wahlsystem-102.html), wer dort gewählt werden kann (https://www.zdf.de/nachrichten/einfache-news/einfache-sprache-usa-wahlen-trump-harris-102.html) sowie zu den Wahlprogrammen von Republikanern (https://www.zdf.de/nachrichten/einfache-news/einfache-sprache-usa-wahlen-republikaner-102.html) und Demokraten (https://www.zdf.de/nachrichten/einfache-news/einfache-sprache-usa-wahlen-demokraten-102.html).