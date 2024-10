Dresden (ots) -Hinter jedem Tattoo steckt oft eine bedeutende Geschichte, die weit über das visuelle Design hinausgeht. Für Lysann war das Tattoo, das sie sich stechen ließ, eine sehr persönliche Entscheidung. Ihr Neffe, gerade einmal zwei Wochen alt, kämpfte um sein Leben aufgrund eines schweren Herzfehlers und verbrachte das erste Jahr seiner Kindheit größtenteils im Krankenhaus. Lysann fand Trost in der Zeile des Liedes "Fight Song" von Rachel Platten, das sie in dieser Zeit häufig hörte: "Like a small boat on the ocean.""Das Lied vermittelte mir das Gefühl von Hoffnung und Kampf", erklärt Lysann. "Es spiegelte wider, was wir durchgemacht haben und das Tattoo symbolisiert diesen unermüdlichen Kampf meines Neffen. Es erinnert mich täglich daran, wie wichtig es ist, niemals aufzugeben." Dabei erzählt jedes Tattoo eine Geschichte. Lysanns Tattoo ist besonders berührend, weil es von einem echten Kampf und einer starken Botschaft der Hoffnung und des Durchhaltens handelt. In diesem Beitrag erhalten Sie einen Einblick in die Geschichten hinter Tattoos und warum viele sich dazu entscheiden.Tattoos und ihre Bedeutung - Hintergründe und MotiveTattoos dienen seit jeher als Ausdrucksmittel für Individualität, Persönlichkeit und Emotionen. Sie sind weit mehr als bloße Kunstwerke auf der Haut und erzählen oft existenzielle Geschichten. Durch die kreative Freiheit in der Tattoo-Kunst können Menschen ihre individuellen Erfahrungen auf einzigartige Weise verewigen. Die Beweggründe für die Wahl eines Tattoos sind dabei so vielfältig wie die Menschen selbst.Gründe für das TätowierenTattoos haben verschiedene persönliche, kulturelle oder soziale Hintergründe. Häufig dienen sie als Mittel, die eigene Identität auszudrücken. So stehen sie unter anderem symbolisch für Lebensphilosophien oder persönliche Interessen. Besonders häufig sind Tattoos, die als Erinnerung an bedeutende Ereignisse oder geliebte Menschen dienen - sei es als Zeichen des Gedenkens oder Respekts. In vielen Kulturen bringen Tattoos zudem eine spirituelle oder rituelle Bedeutung zum Ausdruck, wie etwa die Wahrung von Traditionen oder den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.Darüber hinaus erfreuen sich Tattoos als ästhetische Kunstwerke großer Beliebtheit. Viele schätzen sie als Ausdruck von Kreativität oder Körperkunst. In manchen Fällen fungieren sie als bewusste Abgrenzung gegenüber gesellschaftlichen Normen und vermitteln Nonkonformismus. Auch therapeutische Gründe können eine Rolle spielen, wenn Menschen Tattoos etwa als Teil ihrer Trauerarbeit oder zur Bewältigung von Traumata nutzen. Zudem entscheiden sich viele aufgrund modischer Trends für eine Tätowierung.Tattoos als Ausdruck einer LebensphilosophieDie Entscheidung für ein Tattoo ist oft eng mit den Lebensumständen und Gefühlen des Trägers verknüpft. Ein häufiger Wunsch besteht darin, die Persönlichkeit oder Selbstverwirklichung auszudrücken und die eigenen Werte auf der Haut zu tragen. Ein weiteres Motiv sind die unerschöpflichen Möglichkeiten zur künstlerischen Selbstentfaltung, die viele Menschen dazu bewegt, ihren Körper als Leinwand zu nutzen. Manche verfolgen das Ziel, durch ein Tattoo ihre Kreativität oder Liebe zur Kunst zu äußern. Außerdem dient es dazu, das Selbstbewusstsein zu stärken. Somit wirkt ein Tattoo wie ein Symbol für Stärke, Unabhängigkeit und Selbstachtung.Für einige Menschen entspringt der Wunsch nach einem Tattoo einer tiefen spirituellen Verbundenheit: Indem sie ihre Glaubensüberzeugungen oder Schutzsymbole auf der Haut verewigen, zeigen sie, wer sie sind und was ihren Lebensstil ausmacht. In anderen Fällen drückt ein Tattoo die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Gemeinschaft aus, sei es zu einer Subkultur, einer religiösen Gruppe oder einem Freundeskreis.Die Bedeutung der KörperstelleAuch die Platzierung eines Tattoos auf dem Körper kann symbolisch aufgeladen sein. Der Rücken ist die beste Stelle des Körpers zum Tätowieren, weil es die größte ebene Fläche ist. Ein großes Backpiece kann auf dieser Fläche besonders gut ausgearbeitet werden. Tattoos auf dem Unterarm oder der Hand vermitteln in der Regel wichtige Botschaften, die für den Träger ständig präsent und sichtbar sein sollen. Der Brustbereich, besonders in der Nähe des Herzens, wird hingegen für Tattoos gewählt, die emotionale Bindungen oder Herzensangelegenheiten darstellen.In manchen Kulturen ist es von Bedeutung, spirituelle Symbole nicht auf dem Unterkörper zu tätowieren, um Respekt vor den dargestellten Glaubensüberzeugungen zu zeigen. Hier wird bevorzugt der Oberkörper gewählt.Eine Vielfalt an Motiven - Lysanns TattoosAuch Lysann hat die Stellen an ihrem Körper bewusst gewählt - ebenso wie die Motive und ihre Bedeutung. Neben dem bereits erwähnten Tattoo, das sie ihrem Neffen gewidmet hat, schmücken fünf Rosen ihren Rücken, die Liebe und Familie symbolisieren. Auf einem ihrer Oberschenkel prangt eine Sanduhr, begleitet von den Worten "One life, one soul". Dieses Motiv erinnert daran, wie vergänglich die Zeit ist und dass man gut zu sich selbst und seiner Seele sein sollte. Der andere Oberschenkel wird von einem Schutzengel-Tattoo geziert, das für ihren persönlichen Beschützer steht.Ein schwarzer Schwan auf ihrem Schienbein verkörpert ihre persönliche Transformation. Der Schwan, der für Seltenheit und Ehrfurcht steht, ist für Lysann ein Sinnbild ihres Wandels vom "hässlichen Entlein" zum "schönen Schwan" - eine Metapher für die Überwindung ihrer Kindheit, in der sie mit Übergewicht zu kämpfen hatte. Ihr nächstes Tattoo wird ein Kompass sein, zentral verziert mit einem Herz und ohne Himmelsrichtungen. Dieses Motiv soll sie daran erinnern, ihrem Herzen zu folgen und nicht nur dem Verstand, eine wichtige Maxime für ihre Entscheidungen.Fazit:Tattoos sind tolle Körperverzierungen und wahre Kunstwerke. Sie können darüber hinaus tiefe Bedeutungen tragen und persönliche, kulturelle oder emotionale Geschichten erzählen. Die Wahl des Motivs und der Körperstelle ist daher Ausdruck von Identität, Erinnerungen und Überzeugungen.Über Sebastian Müller:Sebastian Müller ist der Gründer und Geschäftsführer von Inklabs. Sein Ziel: die Tattoo-Branche zu revolutionieren. Wie? Indem er mit digitalen Ansätzen, modernsten Technologien und automatisierten Prozessen dafür sorgt, dass Kunden mit dem für sie passenden Künstler zusammenfinden. 