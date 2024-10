Der Silberpreis liegt aktuell bei 33,76 US-Dollar und hat innerhalb der letzten 24 Stunden um 1,5 % zugelegt. Diese Kurssteigerung folgt auf einen Rückgang zu Beginn der Woche, der nach dem Erreichen eines 12-Jahres-Hochs eintrat. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf Gewinnmitnahmen, da Investoren vorsichtig agieren und auf bedeutende US-Wirtschaftsdaten warten. Diese könnten Hinweise darauf geben, ob die Federal Reserve in Zukunft Zinssenkungen in Betracht zieht. In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die Entwicklungen und Faktoren, die den ...

