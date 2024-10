Weiterstadt (ots) -› Kunden profitieren von bis zu 3.000 Euro Preisvorteil› Kleinwagen Škoda Fabia Tour startet ab 22.770 Euro (Škoda Fabia 1,0 MPI 59 kW (80 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - E)› Kompakter Škoda Scala Tour beginnt bei 27.550 Euro (Škoda Scala 1,0 TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - E)› Vielseitiges Crossover-Modell Škoda Kamiq Tour steht ab 29.300 Euro zur Wahl (Škoda Kamiq 1,0 TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 113 - 141 g/km; CO2-Klasse: C - E)› Kompakt-SUV Škoda Karoq Tour ist ab 34.590 Euro bestellbar (Škoda Karoq 1,0 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 - 6,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 - 157 g/km; CO2-Klasse: D - F)› Octavia Tour und Octavia Combi Tour gibt es ab 33.670 (Škoda Octavia 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - E) beziehungsweise 34.170 Euro (Škoda Octavia Combi 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - E)› Tour-Modelle bieten attraktives Gesamtpaket, das zum Beispiel Leichtmetallfelgen, die Design Selection Loft und mehrere Ausstattungspakete beinhaltetŠkoda führt eine neue Sondermodellreihe für fünf Baureihen ein: Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia sind ab sofort als umfangreich ausgestattete Sondermodelle Tour bestellbar. Škoda stattet sie mit attraktiven Leichtmetallfelgen und der Design Selection Loft, Lodge beim Octavia, aus. Zudem gehören mehrere Ausstattungspakete dazu. Beim Kauf sparen die Kunden bis zu 3.000 Euro gegenüber einem Serienmodell mit vergleichbarer Ausstattung.Škoda erweitert das Angebot der fünf Modelle Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia um die attraktiven Sondermodelle Tour. Diese stattet Škoda mit beliebten Komfortmerkmalen und hochwertigen Ausstattungspaketen aus, die sonst optional sind. Kunden profitieren dabei von einem Preisvorteil in Höhe von bis zu 3.000 Euro gegenüber dem Kauf eines vergleichbaren Serienmodells. Die Tour-Modelle ziert ein Emblem an den Kotflügeln. Im Inneren bestimmt die Design Selection Loft mit zeitlosen Tönen in Schwarz und Grau das Bild.Der Škoda Fabia Tour besitzt graue 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Proxima und eine Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung. Die umfangreiche Ausstattung beinhaltet die Pakete Licht & Sicht Plus sowie Parken. Diese kombinieren zum Beispiel LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Kurven- sowie Abbiegelicht, Regensensor, automatische Innenspiegelabblendung und Fernlichtassistent. Auch Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera, Kessy und Fahrprofilauswahl sind Serie für den Fabia Tour. Außerdem sind die hinteren Seitenscheiben und die Heckescheibe dunkel getönt (Sunset). Škoda bietet den Fabia Tour in Kombination mit dem 59 kW (80 PS) starken 1,0 MPI und manuellem 5-Gang-Getriebe ab 22.770 Euro an. Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell sparen Käufer somit bis zu 1.800 Euro.Škoda Scala Tour und Kamiq Tour setzen auf das gleiche Einstiegsaggregat: Der mit manuellem 5-Gang-Schaltgetriebe kombinierte 1,0 TSI leistet 70 kW (95 PS). Mit diesem ausgerüstet, beginnen die Preise für den Scala Tour bei 27.550 Euro und bei 29.300 für den Kamiq Tour. Bei beiden profitieren Kunden von einem Preisvorteil von bis zu 2.100 Euro im Vergleich zu einem ähnlich ausgestatten Serienmodell. Beide Tour-Varianten umfassen die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung, ein beheizbares Lenkrad und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen Propus Aero Schwarz-Glanzgedreht. Die enthaltenen Pakete Winter Plus, Licht & Sicht Plus und Komfort beinhalten unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, einen dynamischen Fahrlichtassistent, Rückfahrkamera, beheizbare Vordersitze und eine beheizbare Frontscheibe.Auch den Karoq bietet Škoda als umfassend ausgestattete Variante Tour an. Die Preise für den Karoq Tour beginnen bei 34.590 Euro in Kombination mit dem 1,0 TSI 85 kW (115 PS) und 5-Gang-Schaltgetriebe. Kunden sparen gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell bis zu 2.800 Euro. Neben anthrazitfarbenen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Scutus mit Aeroblenden in Mattschwarz, KESSY, einem beheizbaren Lenkrad und der schwenkbaren Anhängerzugvorrichtung punktet das Sondermodell mit drei sonst optionalen Paketen: Winter, Parken sowie Licht & Sicht. Dadurch erhält der Karoq zum Beispiel Matrix-LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera und LED-Ambientebeleuchtung.Das Tour-Angebot komplettiert der Octavia Tour. Ihn bietet Škoda als Limousine ab 33.670 Euro und als Octavia Combi Tour ab 34.170 Euro an. Die Aufmachung im Interieur bestimmt in diesem Fall die Design Selection Lodge mit grau-schwarzen Sitzbezügen mit einem Kunstleder-Stoffmix. Škoda stattet den Octavia Tour mit schwarzen 17-Zöllern im Design Slagard Aero und der Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung aus. Darüber hinaus punktet das Sondermodell mit Akustikverglasung, Sunset und Rückfahrkamera. Windschutzscheibe, Vordersitze und Lenkrad sind beheizbar. Zudem umfasst die Tour-Variante beim Octavia vier Ausstattungspakete: Winter, Komfort, Transport und Infotainment. Damit halten zum Beispiel Matrix-LED-Scheinwerfer, Digital Cockpit Plus, 13-Zoll-Infotainmentbildschirm, Navigationssystem, Gepäcknetztrennwand und ein variabler Ladeboden sowie das Netzprogramm im Gepäckraum inklusive Cargo-Elementen Einzug. Der Preisvorteil beim Octavia Tour gegenüber einem vergleichbar ausgestatten Serienmodell beträgt bis zu 2.450 Euro, beim Octavia Combi Tour sind es sogar bis zu 3.000 Euro.Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten der neuen Škoda Tour-Modelle finden Sie auf skoda-media.de.Verbrauchs- und Emissionswerte:Škoda Fabia 1,0 TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,7 - 5,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 106 - 133 g/km; CO2-Klasse: C - DŠkoda Fabia 1,0 TSI 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,7 - 5,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 106 - 134 g/km; CO2-Klasse: C - DŠkoda Fabia 1,0 TSI DSG 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,0 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 112 - 137 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Fabia 1,5 TSI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 137 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Scala 1,0 TSI 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,7 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 105 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Scala 1,0 TSI DSG 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 110 - 138 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Scala 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 143 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Scala 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 112 - 141 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Kamiq 1,0 TSI 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,7 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 105 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Kamiq 1,0 TSI DSG 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 110 - 138 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Kamiq 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 143 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Kamiq 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 112 - 141 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Karoq 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 - 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 125 - 163 g/km; CO2-Klasse: D - FŠkoda Karoq 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 - 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 121 - 161 g/km; CO2-Klasse: D - FŠkoda Karoq 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,4 - 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 115 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Karoq 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 - 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 133 - 143 g/km; CO2-Klasse: D - E; Hinweis: vorläufige WerteŠkoda Karoq 2,0 TDI DSG 4X4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 6,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 131 - 169 g/km; CO2-Klasse: D - FŠkoda Octavia 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 150 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,0 - 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 136 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 150 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,0 - 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 136 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Fabia Tour - Motorisierungen und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Preis1,0 MPI, 59 kW (80 PS), 5-Gang manuell, Front, 22.7701,0 TSI, 70 kW (95 PS), 5-Gang manuell, Front, 24.0701,0 TSI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 25.2901,0 TSI, 85 kW (116 PS). 7-Gang-DSG, Front, 26.7901,5 TSI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 28.290Škoda Scala Tour - Motorisierungen und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Preis1,0 TSI, 70 kW (95 PS), 5-Gang manuell, Front, 27.5501,0 TSI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 28.9501,0 TSI, 85 kW (116 PS), 7-Gang-DSG, Front, 30.8501,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, 30.8501,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 32.750Škoda Kamiq Tour - Motorisierungen und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Preis1,0 TSI, 70 kW (95 PS), 5-Gang manuell, Front, 29.3001,0 TSI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 30.3801,0 TSI, 85 kW (116 PS), 7-Gang-DSG, Front, 32.2801,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, 32.5901,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 34.440Škoda Karoq Tour - Motorisierungen und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Preis1,0 TSI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 34.5901,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, 36.8401,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 38.8302,0 TDI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 37.9202,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 42.2202,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, 44.620Škoda Octavia Tour - Motorisierungen und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Limousine, Kombi1,5 TSI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 33.670, 34.1701,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, 36.340, 36.8402,0 TDI, 85 kW (116 PS), 6-Gang manuell, Front, 37.370, 37.8702,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 40.670, 41.170Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5897760