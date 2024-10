© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Die Nettogewinnmarge des S&P 500 liegt im dritten Quartal bei 12 Prozent, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorquartal und Vorjahr entspricht (jeweils 12,2 Prozent).Damit bleibt die Marge jedoch über dem Fünfjahresdurchschnitt von 11,5 Prozent. Es ist das zweite Quartal in Folge, in dem der S&P 500 eine Nettogewinnmarge von 12 Prozent oder höher erreicht - zuletzt gelang dies im ersten und zweiten Quartal 2022. Das zeigen Daten von FactSet. Auf Sektorebene zeigt sich ein gemischtes Bild: Drei Sektoren konnten ihre Margen im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern, angeführt von der Informationstechnologie mit 24,7 Prozent (Vorjahr: 23,9 Prozent). Hingegen verzeichneten sieben …