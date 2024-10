Ahrensburg (ots) -Die Christoph Kroschke GmbH bekennt sich zur Förderung von Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz und hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Mit dieser Initiative verpflichtet sich das Unternehmen, ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen.Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative, die 2006 ins Leben gerufen wurde und sich für ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzt. Die Initiative wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz. Mehr als 6.000 Unternehmen und Institutionen in Deutschland haben sich der Initiative bereits angeschlossen und die Charta unterzeichnet. Die Christoph Kroschke GmbH, eines der größten deutschen Unternehmen im Bereich der Kfz-Zulassung, gehört nun auch dazu.Engagement für Vielfalt und InklusionDie Christoph Kroschke GmbH plant eine Reihe von Maßnahmen, um die Vielfalt im Unternehmen aktiv zu fördern, wie beispielsweise Sensibilisierungsworkshops für die Mitarbeitenden, um das Bewusstsein für Diversität und Inklusion zu stärken."Mit der Unterzeichnung der Charta haben wir über unsere bisherigen Maßnahmen hinaus zusätzliche Möglichkeiten, eine inklusive und wertschätzende Arbeitsumgebung zu schaffen, die Innovation und Kreativität fördert" sagt Andreas Richter, Kulturbeauftragter bei Kroschke. "Vielfalt und Chancengleichheit sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie und tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Diverse Teams bringen verschiedene Perspektiven und Ideen ein, die uns als Unternehmen stärken."Bereits jetzt bietet die international expandierende Unternehmensgruppe flexible Arbeitszeitmodelle, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu verbessern und unterschiedliche Lebensrealitäten zu berücksichtigen. Das hat sie zu einem beliebten Arbeitgeber in der Region gemacht.Hoffnung auf zahlreiche weitere UnterzeichnerKroschke hofft, dass sich viele weitere Unternehmen der Charta der Vielfalt anschließen, um gemeinsam ein Zeichen für eine vielfältigere und inklusivere Arbeitswelt zu setzen. Ein diverses und inklusives Umfeld ist nicht nur ein Gewinn für die Mitarbeitenden, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen.Über KroschkeDie Christoph Kroschke GmbH wurde 1957 gegründet und hat sich, gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen Kroschke Deutschland GmbH, als führender Anbieter von Kfz-Zulassungsdienstleistungen und Kennzeichenlösungen für Fahrzeuge etabliert. Mit über 1.800 Mitarbeitenden an mehr als 400 Standorten in Deutschland bietet das Unternehmen umfassende Serviceleistungen rund um die Fahrzeugzulassung und ist ein verlässlicher Partner für Privatkunden, Unternehmen und Behörden. Mehr unter https://www.kroschke.dePressekontakt:Nicole NeumannMarketingleitungTelefon: +49 (0) 151 55148875E-Mail: presse@kroschke.dehttps://www.kroschke.de/presseOriginal-Content von: Kroschke Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/5897770