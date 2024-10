Der Weltmarktführer im Gasegeschäft Linde überzeugt seit Jahren mit einer starken Performance und ist ansonsten angenehm zurückhaltend in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn es Nachrichten von dem Konzern gibt, dann meist gute. So verkündete der Präsident der Region ASEAN und Südasien, Moloy Banerjee, am Dienstag eine neue Investition.Linde hat 120 Millionen Dollar in eine "Luftzerlegungsanlage" investiert. Diese ist die größte in Indonesien und Lindes größte in Südostasien. Die neue Anlage liefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...