© Foto: adobe.stock.com



Zu Wochenbeginn war ein knackiger Preisrutsch bei Brent Öl und WTI Oil zu beobachten. Die heftige Reaktion des Marktes mag überraschen, doch sie spiegelt letztendlich die angespannte Situation am Ölmarkt wider. Brent Öl und WTI brechen ein Am gestrigen Montag standen die Ölpreise massiv unter Druck. Sowohl Brent Öl als auch WTI verzeichneten kräftige Abgaben. Der Markt zeigte sich über die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten erleichtert; zunächst erleichtert muss man in Anbetracht der nach wie vor explosiven Gemengelage konstatieren. Die mit Spannung erwartete Reaktion Israels verschonte die Ölindustrie des Iran weitgehend. Die befürchtete Beeinträchtigung der iranischen Ölproduktion …