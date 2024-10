Hamburg (ots) -Die Kauderer Backstube steht nicht nur für traditionelles Bäckerhandwerk und Qualitätsprodukte aus regionalen Zutaten, sondern zählt auch zu den TOP Arbeitgebern in ihrer Region. Denn Herzlichkeit, Bodenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Qualität sind Werte, die seit über einhundert Jahren fest in der Unternehmenskultur verankert sind und die Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zu spüren bekommen. Hier erfahren Sie, was den Familienbetrieb auszeichnet, von welchen attraktiven Benefits seine Mitarbeiter profitieren und welche Chancen es für Fachkräfte und Quereinsteiger gibt, Teil des familiären Teams zu werden.Ob Brötchen, Kuchen oder Brot - Backwaren sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig werden sie aber immer mehr zum billigen Massenprodukt, welches in Supermärkten und minderwertigen Bäckereiketten angeboten wird. Die Produkte werden nicht nur kostengünstig und schnell, sondern oftmals sogar industriell hergestellt und bestehen aus qualitativ minderwertigen Zutaten. So haben sie sowohl geschmacklich als auch hinsichtlich ihres Nährwertes nichts mit den Backwaren einer klassischen Handwerksbäckerei gemein. Vielmehr stehen beide Herstellungsverfahren im klaren Gegensatz zueinander: Während bei den Billigprodukten die Quantität im Fokus steht, setzen traditionelle Bäckereien andere Prioritäten und gehen in Bezug auf die Zutaten und die Qualität ihrer Produkte keine Kompromisse ein. "Wer auf seinen Körper achtet und mit gutem Gewissen pure und reine Backwaren genießen will, ist bei uns an der richtigen Adresse", verrät Albrecht Kauderer von der Kauderer Backstube. "Mit dem unvergleichlichen Geschmack von Heimat, der unsere Backwaren auszeichnet, können minderwertige Produkte nicht mithalten."Bereits seit 1905 versorgt die Kauderer Backstube das Schwabenland mit frischen Backwaren aus regionalen Zutaten und steht für Qualität, traditionelle Handwerkskunst und Leidenschaft. Als Geschäftsführer in vierter Generation lebt Albrecht Kauderer nicht nur die Unternehmenswerte, die den Betrieb seit über einhundert Jahren auszeichnen, sondern legt auch besonderen Wert auf die Zufriedenheit und Förderung seiner Mitarbeiter. Dabei verfolgt er den selbst gesetzten Anspruch, seinen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie sich langfristig weiterentwickeln können - und jeder, der gute Leistungen erbringt, wird dafür überdurchschnittlich entlohnt. Deshalb hat er ein Mitarbeiter-Benefit-System mit über 300 Vorteilen geschaffen. Aufgrund seines großen Engagements wurde er auf dem TOP Arbeitgeber Kongress offiziell zum nachhaltig gesunden Arbeitgeber ausgezeichnet. Weil sein Team das Herzstück des erfolgreichen Familienunternehmens bildet, liegt dem Bäckermeister das Wohl jedes einzelnen seiner über hundert Mitarbeiter am Herzen.Die Kauderer Backstube steht für Tradition, Qualität und LeidenschaftAls alteingesessener Bäckereibetrieb ist die Kauderer Backstube schon seit mehreren Generationen in der Voralb verwurzelt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1905 ist die Bäckerei im Familienbesitz und produziert ihre Backwaren ausschließlich für und mit den Menschen aus der Region. Ihr Erfolgsgeheimnis: ein eigens nach Familienrezept hergestellter Teig aus natürlichen Zutaten. "In jedem Bissen unseres Teiges stecken Tradition, Heimat und Leidenschaft", so Albrecht Kauderer. "Noch dazu ist unser Teig sehr verträglich." Auch in Zeiten wirtschaftlicher Krisen nimmt er Abstand von dem Gedanken, die hochwertigen Rohstoffe durch billige, minderwertige Waren zu tauschen, um niedrigere Preise anbieten zu können. "An den wertvollen Zutaten und der Ruhezeit für unsere Teige werden wir niemals sparen. Das ist das Kauderer Reinheitsgebot und unser Versprechen, das unsere Kunden seit mehr als hundert Jahren zu schätzen wissen", verspricht er.Neben einer Ruhezeit von bis zu 63 Stunden pro Teig und höchsten Qualitätsstandards bei den Inhaltsstoffen zählt auch das Backen mit sogenannter Schwabenähre, dem regionalen Mehl von der schwäbischen Alb, zu den Grundprinzipien der Kauderer Backstube. Auch auf menschlicher Ebene werden keine Kompromisse eingegangen, so sind Herzlichkeit, Kommunikation, Ordnung, Verantwortung und Exzellenz als Kernwerte fest im Tun des gesamten Teams verankert. "Obwohl sich in der Backkultur um uns herum viel ändert, verknüpfen wir traditionelles Handwerk mit innovativen Ideen", verrät Albrecht Kauderer. "Dabei verfolgen wir die Mission, zeitgemäße Handwerkskunst mit dem höchsten Maß an Transparenz und Herzlichkeit zu verbinden." Als Geschäftsführer in vierter Generation ist Albrecht Kauderer Bäckermeister aus Leidenschaft. Sein Stolz, Teil einer über hundert Jahre alten Bäckertradition zu sein und die tiefe Verbundenheit mit dem Schwabenland und der Voralb treiben ihn täglich dazu an, der Region mit seinen hochwertigen Backwaren etwas zurückzugeben.Attraktive Arbeitsbedingungen und ein hohes Maß an Wertschätzung für über 100 MitarbeiterDas engagierte Team, das die Backwaren herstellt, die Kunden berät und im Hintergrund alles am Laufen hält, ist das Herzstück der Familienbäckerei. Mittlerweile beschäftigt die Kauderer Backstube über 110 Mitarbeiter, die ihre Liebe zum Beruf leben und gerne Verantwortung im Team übernehmen. "Egal, ob in der Zentrale, der Filiale oder der Backstube - wir möchten unseren Mitarbeitern die besten Arbeitsbedingungen bieten. Dazu gehören neben einem modernen Arbeitsumfeld und qualitativ hochwertiger Ausstattung auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl, bei dem der Mensch immer im Vordergrund steht", erklärt Albrecht Kauderer. So genießen die Mitarbeiter in der Zentrale, die die Filialen koordinieren, das Management unterstützen und zur Weiterentwicklung des Familienbetriebs beitragen, nicht nur eine beeindruckende Aussicht auf die idyllische Landschaft, sondern auch moderne und hochwertig ausgestattete Büros.Die Bäcker und Konditoren der Kauderer Backstube gehen ihrem Handwerk in einer großen und hellen Backstube nach, in der ein angenehmes Arbeitsklima herrscht. So ist die brandneue Produktionshalle mit modernen Lüftungsanlagen und großen Fenstern ausgestattet und verfügt über innovative Maschinen, die zu einer Effizienzsteigerung der Arbeit beitragen. Ausreichend Mitarbeiterparkplätze direkt vor der Tür sowie ein gemütlicher Aufenthaltsraum, der zu Kaffeepausen und Mittagessen mit Kollegen einlädt, sind für das Unternehmen ebenso selbstverständlich. In modernisierten und komplett klimatisierten Filialen wird außerdem viel Wert darauf gelegt, dass die Verkaufsmitarbeiter von bestmöglichen Arbeitsbedingungen profitieren - schließlich stellen sie das Gesicht des Familienunternehmens und das Bindeglied zu den Kunden dar. Dank einer internen Mitarbeiter-App steht allen Beschäftigten der Kauderer Backstube ein digitales schwarzes Brett zur Verfügung, das sie stets mit wichtigen Informationen versorgt.Über 300 Gesundheitsleistungen und weitere Benefits dank umfangreichem GesundheitssystemWer sich dazu entscheidet, Teil des Teams der Kauderer Backstube zu werden, wird sofort herzlich aufgenommen und ist ab dem ersten Tag ein wertvolles Mitglied der Familie. In einer positiven Arbeitsatmosphäre, die von Vertrauen, Respekt und Leistungswillen geprägt ist, können nicht nur alle Themen offen angesprochen werden, sondern auch die eigenen Potenziale mit umfassender Unterstützung entfaltet werden. Betriebsfeiern und regelmäßige Ausflüge tragen außerdem dazu bei, den Teamzusammenhalt weiter zu stärken. Gleichzeitig bietet der wachsende Familienbetrieb seinen Mitarbeitern attraktive Karrierechancen. "Vom Lehrling zum Bäckermeister ist bei uns nicht nur eine leere Floskel", erklärt Albrecht Kauderer. "Mit dem nötigen Engagement haben auch Auszubildende die Chance, zukünftig selbst eine Filiale zu leiten - vor allem, da regelmäßig neue Standorte dazukommen." Weil er seine Mitarbeiter als Menschen sieht und nicht als Nummern, ist es für Albrecht Kauderer selbstverständlich, für sie die Extrameile zu gehen. So zählen beispielsweise auch Sprachunterricht oder Kinderbetreuung zu den Angeboten als Arbeitgeber.Ein ganz besonderer Vorteil, von dem die Mitarbeiter der Traditionsbackstube profitieren, ist das Kauderer-Gesundheitssystem, das ihnen und ihren Familien Zugriff auf über dreihundert Gesundheitsleistungen sowie viele weitere Benefits bietet. Neben Kauderer-Mitarbeiter-Rabatten bei mehr als fünfhundert Online-Shops und Fitnessstudios in ganz Deutschland gehören auch attraktive Geld- und Sachprämien zum Gesundheitsprogramm. Mit einem jährlichen Gesundheitsbudget von sechshundert Euro für Privatleistungen, dem Zugang zu einem Facharzt-Netzwerk und einer schnellen Facharzt-Terminvereinbarung und einem digitalen Gesundheitscoach sind die Beschäftigten der Kauderer Backstube gesundheitlich umfassend abgesichert. Regelmäßige Gesundheitspräventions-Check-ups, verschiedene Gesundheitsservices und -challenges und die Möglichkeit, ärztliche Zweitmeinungen einzuholen, runden das attraktive Angebot ab. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung des Familienbetriebs bieten sich für Fachkräfte, aber auch Quereinsteiger, immer wieder Chancen, Teil der Kauderer-Familie zu werden und gemeinsam mit der traditionellen Handwerksbäckerei zu wachsen.