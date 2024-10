DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q (10:45 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pk) *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq 2. Quartal: +0,2% gg Vq *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Erwerbstätigkeit September *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/0,0% gg Vj *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,9% gg Vj 2. Quartal: +0,8% gg Vq/+3,1% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,7 gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +17.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,0% *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 2. Quartal: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,3% gg Vj 2. Quartal: 0,0% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,3 zuvor: 96,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,9 zuvor: -10,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,5 Vorabschätzung: -12,5 zuvor: -12,9 11:00 DE/IG Metall und Volkswagen AG, 2. Tarifverhandlung: Gespräche zur Haustarifrunde in Wolfsburg 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +113.000 Stellen zuvor: +143.000 Stellen *** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 15:30 US/EIA, Rohöllagebestände Vorwoche *** 16:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Veranstaltung der Goethe-Universität *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9M (18:30 PK; 19:30 Analystenkonferenz) *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Karl-Otto-Pöhl-Lecture für Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft 21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q *** 21:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q *** 21:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Starbucks Corp, ausführliches Jahresergebnis ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

