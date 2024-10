Erfurt (ots) -"Glow" (WDR), ab 7. November 2024Jugendserie | für Grundschulkinder & PreteensUm in der Schule beliebter zu werden, will Jenny mit dem gutaussehenden Emilio anbandeln und mit ihm zum Schulball gehen. Doch dafür braucht sie ein schickes Kleid, das sie sich nicht leisten kann. Durch eine falsche Entscheidung gerät sie in einen Strudel von Schwierigkeiten, aus dem sie sich allein nicht mehr befreien kann.- Wo schauen? Die 1. Staffel "Glow" ist bereits auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Alle Episoden der 2. Staffel folgen am 7. November 2024."Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" (MDR/WDR), ab 8. November 2024Doku-Reihe | UT/AD | für Grundschulkinder & PreteensBegleitend zur Animationsserie "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR) beleuchten Julian Janssen ("Checker Julian") und Anna Shirin Habedank in "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR" die Zeit des geteilten Deutschlands kurz vor der Wende noch näher und umfassender. Dabei nutzt das Moderationsduo die besondere 3D-Technik der Serie, um sich in die Vergangenheit transferieren zu lassen.- Wo schauen? Alle 6 Folgen der Doku-Reihe sind ab 8. November 2024 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Die Animationsserie "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" kann jederzeit online abgerufen werden."Spellbound" (ZDF), 14. November 2024Jugendserie | UT | für PreteensEin neues Semester beginnt an der Ballettschule der Pariser Oper. Alles, was mit Magie zu tun hat, möchte Cece nach dem letzten Schuljahr vergessen. Sie freut sich auf das Tanzen und ein Wiedersehen mit ihrer besten Freundin Simone. Die beiden ahnen nicht, was eine neue Austauschschülerin im Schilde führt.- Wo schauen? Alle 13 Folgen der 2. Staffel "Spellbound - Verzaubert in Paris" sind ab 14. November 2024 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar."Minus Drei und die wilde Lucy" (ZDF), ab 14. November 2024Animationsserie | UT | für GrundschulkinderMinus Drei ist ein Dino, der mit seinen Eltern in einem Steinzeit-Dorf lebt. Sein Alltag ist abenteuerlich, weil er ein kleines freches Neandertaler-Mädchen namens Lucy als 'Haustier' hat. Außerdem macht er jede Menge steinzeitliche Erfindungen, die für Trubel im Dorf sorgen.- Wo schauen? Alle 39 Folgen der Animationsserie können ab 14. November 2024 auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden."Dunking Girls" (NDR/Radio Bremen), ab 20. November 2024Doku-Reihe | UT | für PreteensEine Saison lang werden neun Nachwuchsspielerinnen von ALBA Berlin beim Training, bei Wettkämpfen, auf Reisen und in ihrem Privatleben begleitet. Quietschende Hallenböden, Dribbeln, Defense und Dunks - für die Teenagerinnen bedeutet Basketball alles. Doch der Spagat zwischen Schule und Leistungssport stellt sie auch vor Herausforderungen.- Wo schauen? Die 8-teilige Doku-Reihe "Dunking Girls" steht ab 20. November 2024 auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Der kleine Prinz und seine Freunde" (WDR), ab 31. Oktober 2024Animationsserie | für VorschulkinderFür Charlotte und Elias beginnt jeden Tag aufs Neue ein Abenteuer. Sobald sie auf dem Pausenhof mit ihrer Kreide einen Kreis malen, öffnet sich ein Portal in das faszinierende Universum des Kleinen Prinzen. Auf seinem Asteroschiff begleiten sie ihn und seine besten Freunde, die Rose und den Fuchs durchs Weltall, um verschiedenste Planeten und deren Bewohner*innen kennenzulernen.- Wo schauen? Vom 31. Oktober bis 28. November 2024 werden immer donnerstags 10 Folgen "Der kleine Prinz und seine Freunde" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App veröffentlicht."KiKA-Baumhaus Vorlesezeit" (KiKA), ab 1. November 2024Vorlesezeit | für VorschulkinderJeden Monat gibt es neue spannende Vorlesegeschichten: Juri liest am 1. November 2024 "Trudi Trödelliese" und am 15. November 2024 "Ein Geburtstagsfest für Liselotte".- Wo schauen? Die Vorlesevideos werden auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zur Verfügung gestellt.Extralange "KiKANiNCHEN"-Folgen, ab 18. November 2024Schnipselgeschichten | für VorschulkinderDie neuen 10-minütigen Folgen mit Kikaninchen sind perfekt für eine kleine Auszeit für Vorschulkinder. Jede Folge widmet sich einem besonderen Thema, das Kinder spielerisch begleitet.- Wo schauen? Ab dem 18. November 2024 können die 10-Minuten-Folgen von "KiKANiNCHEN" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5897845