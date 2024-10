MSIntuit CRC v2 wurde entwickelt mit dem Ziel, MSI-Tests für Patienten mit kolorektalem Karzinom (CRC) zu rationalisieren, und beinhaltet nun auch die Analyse von Biopsieproben

Eine auf Forschungszwecke beschränkte Version (RUO) wird die Unternehmenssoftware navify® Digital Pathology von Roche ergänzen einer Anwendung für den Pathologie-Workflow, die Pathologen und Wissenschaftler bei der Krebsforschung und -diagnose unterstützen soll

Owkin arbeitet zusammen mit Roche an einer offenen Umgebung für die digitale Pathologie, um die Krebsdiagnostik durch KI voranzubringen und die Fähigkeiten von Pathologen und Wissenschaftlern zu verbessern

Owkin, das erste KI-Biotech-Unternehmen mit umfassendem Serviceangebot, das modernste kausale KI einsetzt, um die präzise Entdeckung, Entwicklung und Diagnose von Medikamenten zu ermöglichen, hat mit MSIntuitCRC v21 eine KI-Lösung der nächsten Generation vorgestellt. Mit dem Ziel, die Erkennung und Behandlung von Darmkrebs (CRC) zu transformieren, wird MSIntuitCRC v2 zunächst in den USA als RUO-Version auf der navify® Digital Pathology Unternehmenssoftware von Roche eingeführt.

MSIntuitCRC v2 baut auf dem Erfolg des CE-IVD-zertifizierten MSIntuitCRC auf und integriert modernste Modelle maschinellen Lernens von Owkin mit der beispiellosen Expertise von Roche in der onkologischen Diagnostik. MSIntuitCRC v2 wird die Analyse um Resektionen und nun auch Biopsien erweitern und dadurch einen kritischen Bedarf innerhalb der Workflows von Pathologen decken.

Diese neueste Version bietet eine neue Architektur mit modernen maschinellen Lernmodellen, die die Modell-Performance signifikant erhöht. Zudem werden verbesserte Färbetechniken eingeführt, darunter H&E (Hämatoxylin und Eosin) und HES (Hämatoxylin, Eosin und Safran), die die Präzision und Zuverlässigkeit des Produkts weiter verbessern und den Zugang zur Lösung für eine größere Anzahl von Laboren erweitern.

Meriem Sefta, PhD, Chief Diagnostics Officer bei Owkin, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, die nächsten Innovationen in MSIntuitCRC in die Pathologielabore zu bringen und damit die Entwicklung auf dem Gebiet der medizinischen Diagnostik voranzutreiben. Diese Innovation spiegelt unsere Anstrengungen wider, die Grenzen des Machbaren durch künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen zu erweitern. Mithilfe von modernsten KI-Technologien wollen wir präzisere Diagnosetools bereitstellen, die Pathologen und Onkologen dazu befähigen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wir wollen dabei helfen, umfassend personalisierte Behandlungspläne zu erstellen und die Behandlungsergebnisse zu verbessern, und dafür sorgen, dass jeder Patient und jede Patientin die präziseste, den individuellen medizinischen Bedürfnissen entsprechende Versorgung erhält. Dies ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Zukunft der Patientenversorgung durch technologiegestützte Lösungen zu transformieren, und wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Roche Diagnostics auf diesem Gebiet weiter zu vertiefen."

Diese Tools sollen die Erkenntnisse der Pathologie verbessern und Krebspatienten durch Präzisionsmedizin und gezielte Behandlungen helfen. Die RUO-Version von MSIntuitCRC v2 wird in Kürze in den USA auf der Unternehmenssoftware navify® Digital Pathology von Roche verfügbar sein. Weitere Plattformen werden folgen.

Über Owkin

Owkin ist das erste KI-Biotech-Unternehmen mit umfassendem Serviceangebot, das sich dem Ziel widmet, komplexe biologische Zusammenhänge zu verstehen, damit jeder Patient eine optimale Behandlung erhält. Wir identifizieren Präzisionstherapeutika, mindern die Risiken und beschleunigen die Durchführung klinischer Studien und entwickeln Diagnosen unter Anwendung von KI, die auf hochwertigen Patientendaten mit Unterstützung durch datenschutzfreundliche Technologien trainiert wurde. Wir kombinieren Experimente im Nasslabor mit wegweisenden KI-Techniken, um eine leistungsstarke Feedbackschleife für beschleunigte Entdeckungen und Innovationen auf den Fachgebieten Onkologie, Kardiologie sowie Immunität und Entzündungserkrankungen zu schaffen. Zudem gründete Owkin mit MOSAIC den weltweit größten räumlichen Multiomics-Atlas für die Krebsforschung in neun Krebsindikationen. Owkin hat mehr als 300 Millionen US-Dollar im Rahmen von Investitionen führender Biopharmaunternehmen aufgenommen, darunter Sanofi und BMS, und von Wagniskapitalfonds wie F-Prime, GV oder Bpifrance.

1 In den USA befindet sich MSIntuit CRC in der Entwicklung und ist derzeit nur für Forschungszwecke bestimmt. Nicht zur Verwendung im Rahmen von diagnostischen Verfahren zugelassen. In Europa befindet sich MSIntuit CRC in der Entwicklung. Die Beantragung der CE-IVDR-Kennzeichnung ist geplant.

