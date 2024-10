In den USA rückt die Wahl mehr und mehr in den Blick der Börse. Die Anleger scheinen sich im Vorfeld in sichere Assets zu flüchten. Der Goldpreis kann heute deutlich zulegen, auch Silber scheint die Konsolidierung beenden zu wollen. Wenn es nach einem Analysten geht, dann sollten Anleger sich von kurzfristigen Schwankungen nicht verrückt machen lassen. Gold kann noch deutlich höher steigen.In einem kürzlich geführten Interview mit Kitco News riet Robert Minter, Direktor für ETF-Strategie bei abrdn, ...

