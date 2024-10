Jährliche Bewertung hebt Fortschritte in verschiedenen Bereichen hervor, darunter nachhaltiger Flugkraftstoff, Elektrofahrzeuge, LEED-zertifizierte Einrichtungen und mehr

Der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die globale Lieferkette, AIT Worldwide Logistics, freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 bekannt zu geben. Das Dokument, das jetzt auf der Website des Unternehmens zum Download zur Verfügung steht, fasst die Fortschritte von AIT bei der Förderung nachhaltiger Praktiken im Logistiksektor zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens im vergangenen Jahr.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029915139/de/

Highlights from AIT's 2024 Sustainability Report include broader use of electric vehicles, expanded ISO 14001 certification, and a sustainable aviation fuel initiative. (Photo: Business Wire)

"Im Jahr 2023 haben wir große Fortschritte bei unseren Nachhaltigkeitsinitiativen gemacht, von der Verbesserung der Genauigkeit unserer Datenverfolgung bis hin zur Einführung von Elektrofahrzeugprogrammen in mehreren Regionen", sagte der Chairman und CEO von AIT, Vaughn Moore. "Wir sind stolz darauf, unser Engagement für Nachhaltigkeit zu bekräftigen, da wir wissen, dass diese Bemühungen nicht nur unser Unternehmen stärken, sondern auch die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, verbessern."

Zu den wichtigsten in dem Bericht aufgeführten Errungenschaften gehören:

Nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) : AIT hat in Zusammenarbeit mit Air France KLM einen bedeutenden SAF-Kauf getätigt und für diese Initiative den Airfreight Enterprise Sustainability Award erhalten.

: AIT hat in Zusammenarbeit mit Air France KLM einen bedeutenden SAF-Kauf getätigt und für diese Initiative den Airfreight Enterprise Sustainability Award erhalten. Elektrofahrzeuge (EVs) : Das Unternehmen weitete den Einsatz von Elektroschleppern in Südkalifornien, China und den Niederlanden aus und konzentrierte sich dabei auf den Kurzstreckentransport und den Umschlag.

: Das Unternehmen weitete den Einsatz von Elektroschleppern in Südkalifornien, China und den Niederlanden aus und konzentrierte sich dabei auf den Kurzstreckentransport und den Umschlag. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) : Die Aktivitäten in den Vororten von Chicago wurden in einem neuen, LEED-zertifizierten Büro- und Lagergebäude in Palatine, Illinois, zusammengefasst, wodurch mehr als 240 Teamkollegen unter einem Dach arbeiten. Die Einrichtung umfasst nachhaltige Bauweisen, eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und energieeffiziente Systeme.

: Die Aktivitäten in den Vororten von Chicago wurden in einem neuen, LEED-zertifizierten Büro- und Lagergebäude in Palatine, Illinois, zusammengefasst, wodurch mehr als 240 Teamkollegen unter einem Dach arbeiten. Die Einrichtung umfasst nachhaltige Bauweisen, eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und energieeffiziente Systeme. Umweltmanagement: Die ISO 14001-Zertifizierung wurde auf 19 AIT-Europe-Standorte ausgeweitet, was das Engagement für das Umweltmanagement unterstreicht.

"Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf drei Säulen: Reduzierung der CO2-Emissionen, Nutzung globaler Vorschriften und Förderung einer Kultur der Nachhaltigkeit", so Chelsea Lamar, Vice President, Global Sustainability, bei AIT. "Im Laufe dieses Jahres werden wir einen ESG-Lenkungsausschuss einrichten, um Nachhaltigkeit noch stärker in unsere strategischen Entscheidungen einzubinden und kontinuierliche Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele sicherzustellen."

AIT setzt sich weiterhin ehrgeizige Ziele, darunter die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien bis 2030, die Netto-Null-Emissionen für Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2035 und Scope-3-Emissionen bis 2050 sowie eine verbesserte Datengenauigkeit und Berichterstattung über die CO2-Effizienz im Güterverkehr.

Zusätzlich zu diesen langfristigen Zielen erzielte das Unternehmen beeindruckende Ergebnisse bei seinen Bemühungen um soziale Verantwortung durch das AIT Cares-Programm und leistete im Jahr 2023 4.500 Freiwilligenstunden mehr als das Dreifache der Gesamtzahl von 2022.

"Wir erkennen zwar die Fortschritte an, die wir gemacht haben, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns, und um die Nachhaltigkeitsziele von AIT zu erreichen, ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Teamkollegen, Kunden, Spediteuren und anderen Partnern erforderlich", fügte Lamar hinzu. "Gemeinsam bewirken wir einen bedeutenden Wandel in der Logistikbranche und ich freue mich darauf, was wir in den kommenden Jahren erreichen können."

AIT hat auch die Beziehungen zu wichtigen Branchenorganisationen, darunter das Smart Freight Centre, gestärkt, um sich an bewährten Verfahren im Bereich der nachhaltigen Logistik auszurichten.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Energie, Lebensmittel, öffentlicher Sektor, Hightech, Industrie, Life Science und Marineindustrie. Auf der Grundlage einer skalierbaren, benutzerfreundlichen Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Weitere Informationen unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

