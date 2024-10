Die EXASOL AG verzeichnet einen positiven Trend an der Börse. Der Aktienkurs des Nürnberger Datenbankspezialisten stieg am 29. Oktober 2024 um 2,89% auf 1,778 Euro. Dieser Anstieg erfolgt trotz eines herausfordernden Jahres, in dem die Aktie insgesamt 18,98% an Wert verlor. Die jüngste Kursentwicklung deutet auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens hin, obwohl EXASOL weiterhin Verluste schreibt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von EXASOL zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,24, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -5,29 spiegelt die derzeitigen Herausforderungen des Unternehmens wider, Gewinne zu erzielen. Trotz dieser Zahlen setzt EXASOL weiterhin auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, um [...]

