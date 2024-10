Ford - Autohersteller reduziert Gewinnausblick

Werbung







Eine schwächere Gewinnprognose sorgt für negative Kursbewegungen.



Gestern Abend veröffentlichte der US-amerikanische Autohersteller Ford seinen Quartalsbericht. Demnach rechnet das Unternehmen im Gesamtjahr mit einem Ergebnis vor Sondereffekten sowie Zinsen und Steuern von 10 Milliarden US-Dollar. Die Prognose liegt damit am unteren Ende der bisherigen Prognose, welche von einem Ergebnis von 10 bis 12 Milliarden US-Dollar ausgegangen war. Das Unternehmen verwies in dem Zusammenhang auf hohe Ausgaben für Garantiereparaturen sowie auf den Inflationsdruck in der Türkei. Weiterhin führte das Geschäft mit Elektroautos im letzten Quartal zu einem Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu konnte das Geschäft bei Autos mit Verbrennermotor einen Gewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar realisieren. Als Reaktion kündigte Finanzchef John Lawler an, die Kosten in der Elektroauto-Sparte in diesem Jahr um eine Milliarde US-Dollar senken zu wollen. Der Markt reagierte entsprechend stark auf die veröffentlichten Zahlen. Die Ford-Aktie notierte im vorbörslichen Handel zeitweise knapp 6 Prozent tiefer bei 10,68 US-Dollar.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Welche Termine in dieser Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC