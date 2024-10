Die Aktivitäten der AD Ports Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten in verschiedenen Sektoren, darunter Industrie, Handel und Logistik, trugen 22,9 zur Nicht-Ölwirtschaft Abu Dhabis bei, mit einem Gesamtwert von 132,7 Mrd. AED im Jahr 2022 zu aktuellen Preisen, laut Oxford Economics.

Der Gesamtbeitrag der Gruppe zur Nicht-Ölwirtschaft der VAE belief sich auf geschätzte 150,6 Mrd. AED zu aktuellen Preisen, was einem Anteil von 11,6 im Jahr 2022 entspricht.

AD Ports Group (ADX: ADPORTS), der führende Vermittler für globalen Handel, Logistik und Industrie am Arabischen Golf und Roten Meer, hat einen neuen Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen vorgestellt, der die wachsende Rolle der Gruppe als Motor der wirtschaftlichen Diversifizierung der VAE unterstreicht.

Captain Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director and Group CEO, AD Ports Group (Photo: AETOSWire)

Die Ergebnisse der von Oxford Economics durchgeführten Studie, die auf Daten aus dem Jahr 2022 basiert, veranschaulichen in neuerlicher Ausführlichkeit den wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Beitrag der Gruppe als führender Unternehmensarchitekt und Wegbereiter einer nicht auf Öl basierenden Wirtschaft in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In Abu Dhabi waren die vielfältigen Aktivitäten der AD Ports Group in verschiedenen Sektoren, darunter Industrie, Handel und Logistik, ausschlaggebend dafür, dass 2022 22,9 des BIP des Emirats (ohne Öl) zu aktuellen Preisen erwirtschaftet wurden, was einem Mehrwert von insgesamt 132,7 Mrd. AED entspricht. Auf nationaler Ebene trug die AD Ports Group im selben Jahr mit 11,6 zum BIP der VAE ohne Öl bei, was 150,6 Mrd. AED zu aktuellen Preisen entspricht.

Laut Oxford Economics spielte die AD Ports Group eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Wachstums der nicht auf Öl basierenden Wirtschaft nach der COVID-19-Pandemie. Ihr Anteil am nicht auf Öl basierenden BIP im Emirat Abu Dhabi stieg von 21 im Jahr 2020, als die Zahlen zuletzt veröffentlicht wurden, auf 2022.

Als strategisches Tor zu Abu Dhabi, dem Wirtschaftsmotor der Vereinigten Arabischen Emirate und einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), betreibt die AD Ports Group ein wachsendes, internationales Ökosystem aus Häfen, Wirtschaftsstädten und Freihandelszonen, Schifffahrt und Logistik sowie digitalen Dienstleistungen.

Die Gruppe ist in mehr als 50 Ländern im Nahen Osten, in Nordafrika, auf dem indischen Subkontinent, in Zentral- und Südostasien sowie in Europa tätig und fördert durch ihre Aktivitäten in den Bereichen industrielle Entwicklung, Transport und Logistik das Wirtschaftswachstum, das nicht auf Öl basiert.

Die Schätzungen von Oxford Economics basierten auf Messungen der Geschäftstätigkeit der Gruppe, der Kapitalausgaben, des mit der Geschäftstätigkeit verbundenen Tourismus und der Aktivitäten in ihren Industriegebieten. Im Jahr 2022 wurde der Beitrag der Gruppe zum nicht-ölbasierten BIP der VAE und Abu Dhabis durch ihren Cluster für Wirtschaftsstädte und Freihandelszonen (EC&FZ) vorangetrieben, der 95 ihrer Gesamtwirkung ausmachte.

Die Aktivitäten der Gruppe im Jahr 2022 unterstützten schätzungsweise 398.400 Arbeitsplätze in den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt und indirekt, was 14,1 der Gesamtbeschäftigung im ölunabhängigen Sektor des Landes ausmachte, und trugen zu etwa 8 der Beschäftigung im Bau- und Fertigungssektor der VAE bei. Im selben Jahr unterstützte die Gruppe insgesamt 261.700 Arbeitsplätze in Abu Dhabi direkt und indirekt, darunter 32,1 der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe der Hauptstadt der VAE.

Captain Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director und Group CEO, AD Ports Group, sagte: "Die neuesten Erkenntnisse bestätigen den wachsenden wirtschaftlichen Einfluss der Gruppe und ihre anhaltende Fähigkeit, den Grundstein für eine nachhaltige, diversifizierte Wirtschaft für Abu Dhabi, die VAE und zukünftige Generationen zu legen. Unter der Führung unserer weisen Führungspersönlichkeiten arbeitet die Gruppe unermüdlich daran, neue wirtschaftliche Horizonte zu eröffnen, die eine wirtschaftliche Infrastruktur und Beschäftigungsmöglichkeiten der nächsten Generation bieten."

Ross Thompson, Group Chief Strategy and Growth Officer, AD Ports Group, sagte: "Durch eine wachsende globale Präsenz und marktführende Positionen in den Bereichen industrielle Entwicklung, Transport, Handel und Logistik bringt die AD Ports Group das Beste aus Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Welt und zunehmend auch das Beste aus der Welt nach Abu Dhabi. Mit der wachsenden Größe und Vielfalt der Gruppe wachsen auch die Volkswirtschaften von Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten."

Die Beiträge zum BIP-Wachstum (ohne Öl) des EC&FZ-Clusters der Gruppe wurden in erster Linie von den mehr als 2.000 Geschäftsmieter der KEZAD Group generiert, die einen Großteil des EC&FZ und das größte Wirtschaftszonen-Ökosystem in der MENA-Region ausmachen. Neben seiner Führungsrolle in der Fertigung trieb der EC&FZ-Cluster auch Aktivitäten in anderen Sektoren voran, darunter Bauwesen, professionelle Dienstleistungen, Transport und Lagerung, Verwaltung und Support, Bergbau und Steinbrüche, Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Groß- und Einzelhandel sowie Immobilien.

Die globale Expansion der AD Ports Group in den letzten zwei Jahren hat erheblich zum eigenen Wachstum der Gruppe sowie zur wirtschaftlichen Diversifizierung der Volkswirtschaften der Vereinigten Arabischen Emirate und Abu Dhabis beigetragen.

