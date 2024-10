Dogecoin Kurs steigt um 15 Prozent in 24 Stunden: Warum explodiert jetzt der DOGE-Token?

In den letzten 24 Stunden konnte der gesamte Krypto-Markt einen merklichen Aufschwung erleben, nachdem Bitcoin nicht nur die Marke von 70.000 US-Dollar überschritten hatte, sondern sich aktuell mit einem Wert von über 71.500 US-Dollar einem neuen Allzeithoch immer mehr annähert.

Auch die Meme-Coin-Sparte profitierte merklich von diesem Hype, doch konnte eine Währung mit Meme-Charakter besonders hohe Zuflüsse erhalten. Wir verraten in unserem Artikel, was hinter dem jüngsten Kursanstieg Dogecoins steckt und ob es sich lohnt, auch jetzt noch in den größten und ältesten Meme-Coin der Welt zu investieren.

Department of Government Efficiency: Elon Musks Aussagen beflügeln den DOGE-Kurs

Der US-Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris neigt sich dem Ende zu, denn bereits in einer Woche findet die Präsidentschaftswahl statt. Bis dahin befinden sich beide Partien in der heißen Wahlkampf-Phase - und auch Elon Musk ist als Trump-Befürworter auf vielen Trump-Rallyes als Redner anzutreffen.

Immer wieder spricht er dabei auch über das bisher noch nicht existierende Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) - eine neue Behörde, die er im Falle eines Wahlsiegs von Trump selbst führen würde. Der Dogecoin Kurs selbst profitiert natürlich von dieser klaren Anspielung auf den Meme-Coin und wird aktuell von vielen Anlegern erworben - in der Hoffnung, dass ein Wahlsieg Trumps den Token auf ein neues Allzeithoch katapultieren könnte.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Alleine in den letzten 24 Stunden konnte Dogecoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ein Plus von 14,85 Prozent verzeichnen und führt damit derzeit die Meme-Coin-Sparte an. Noch bullisher präsentiert sich der DOGE-Token bei einem Blick auf die letzten sieben Tage, denn in diesem Zeitraum stieg der Kurs sogar über 20 Prozent an (siehe Bild oben).

Dabei ist die Spekulation, dass einige Kryptowährungen - aber insbesondere Dogecoin - bei einem Trump-Wahlsieg noch stärker explodieren können, gar nicht so unwahrscheinlich. Schließlich hat sich Trump selbst als "Bitcoin Präsident" tituliert und Kryptowährungen zu einem wichtigen Wahlkampfthema gemacht. Wie stark allerdings ein etwaiger Kursanstieg sein wird, ist bisher Mittelpunkt vieler Diskussionen.

Klar ist zudem, dass derzeit viele Kryptowährungen versuchen, diesen Wahlkampf selbst für sich zu nutzen. So gibt es unter anderem Projekte wie FreeDum Fighters ($DUM), die Politik und Kryptowährungen direkt miteinander kombinieren möchten. Das Konzept scheint aufzugehen, denn mehr und mehr Anleger zeigen ein Interesse an den entsprechenden Presale-Projekten.

Staking-Programm und politische Debatten: Was bietet FreeDum Fighters seinen Anlegern?

Das Krypto-Projekt FreeDum Fighters befasst sich mit dem "ultimativen Kampf" zwischen MAGATRON und Kamacop 9000 - was eine offensichtliche Anspielung auf den aktuellen Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris ist. Das wird auch dann klar, wenn ein Blick auf die Funktionen geworfen wird, die von der $DUM-Plattform implementiert wurden.

Allen voran muss hier auf die wöchentlichen Debatten hingewiesen werden, die Anhängern beider Seiten die Chance geben sollen, die eigenen Argumente zu präsentieren. Die (politische) Seite, die diese Wochendiskussion gewinnt, erhält zudem Bonuszahlungen in Form des $DUM-Tokens. Es sind sogar Live-Streams zu diesen Debatten geplant, die auch Zuschauern erlauben, die verschiedenen Argumente zu verfolgen.

Auch im Bereich des Presale-Staking-Angebots kann sich FreeDum Fighters von der Konkurrenz abheben: Es gibt gleich zwei Staking-Pools, die sowohl für MAGATRON als auch für Kamacop 9000 gedacht sind und mit verschiedenen jährlichen prozentualen Renditen (APY) überzeugen. "The MAGA Machine" - wie der MAGATRON auch tituliert wird - bietet aktuell eine APY von 315,79 Prozent, während KAMACOP - auch als "Hunter of Injustice" bezeichnet - mit einer APY von 1.232,23 Prozent lockt.

Wer also noch vor dem Ausgang der US-Wahl in den $DUM-Token investieren möchte, der bekommt aktuell besonders günstige Konditionen geboten. Kaufen lässt sich die Presale-Kryptowährung derzeit mit ETH, SOL, BNB, USDT sowie USDC und Base.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.