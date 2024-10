Meme Coin Boom: Shiba Inu (SHIB) überholt Avalanche (AVAX)

Meme-Coins sind schon ein Phänomen für sich. Ursprünglich wurden diese vom Dogecoin ($DOGE) inspiriert, der als humoristische Karikatur auf den Bitcoin entworfen wurde. 2020 folgte Shiba Inu ($SHIB). Im Gegensatz zu Dogecoin basiert Shiba Inu allerdings nicht auf einer eigenen Blockchain, sondern läuft als ERC-20 Token auf der Ethereum-Blockchain.

Waren Meme-Coins früher höchstens ein kleines Späßchen des Internets, haben sie sich mittlerweile zu einem ernsthaften Marktsegment entwickelt. Und heute hat Shiba Inu den nächsten großen Schritt gemacht und Avalanche ($AVAX) gemessen an der Marktkapitalisierung überholt!

Was bedeutet der Aufstieg für Shiba Inu?

Da $SHIB mittlerweile $AVAX überholt hat, ist der 2. größte Meme-Coin nun mit einer Marktkapitalisierung von 10,65 Mrd. US-Dollar mittlerweile die 12. größte Kryptowährung der Welt! Dieser Umstand setzt eine interessante Entwicklung fort, die sich in den letzten Wochen etabliert hat. Nämlich, dass einerseits der Bitcoin stark angestiegen ist und andererseits viele Meme-Coins fantastische Gewinne erzielt haben.

Die großen Altcoins hingegen konnten sich zwar ebenfalls von der Korrektur erholen, aber bei weitem noch so wie der größte und die kleineren Coins. Eine interessante Entwicklung, die Raum für Spekulationen über die weiteren Kursverläufe bis zum Jahresende offen lässt.

(Die Marktkapitalisierung von $SHIB ist über die von $AVAX gestiegen, wie man an der violettfarbenen Linie sieht - Quelle: Tradingview.com)

Entwicklungen wie die aktuelle um Shiba Inu und Avalanche zeigen, dass die Altseason entgegen vielen Prognosen in diesem Sinne noch nicht angebrochen ist. Allerdings scheinen Meme-Coins eine besonders starke Korrelation zum Bitcoin aufzuweisen. Da die Prognosen für den Bitcoin-Kurs für dieses und auch nächstes Jahr allerdings sehr positiv sind, lässt sich daraus schließen, dass auch Meme-Coins weiterhin stark ansteigen könnten. Damit könnte $SHIB vielleicht sogar in die Top Ten der größten Kryptowährungen vorstoßen. Ein weiterer Coin, der von dieser Entwicklung sehr stark profitieren könnte, ist Crypto All-Stars ($STARS).

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

Das unglaubliche Wachstumspotenzial von Crypto All-Stars

Crypto All-Stars ist im Vergleich zu Shiba Inu noch ein sehr kleiner Coin. Aber genau darin liegt sein enormes Wachstumspotenzial. Während es durch die hohe Marktkapitalisierung eine Menge Geld braucht, ehe $SHIB sich verdoppelt, kann sich ein kleiner Coin schnell verzehnfachen.

Genau so ein Coin ist $STARS und das Beste ist, dass er nicht nur eine Menge Wachstumspotenzial hat, sondern er befindet sich derzeit auch noch im ICO. Das bedeutet, die Tokens können von Anlegern noch extrem günstig gekauft werden, bevor der Handel an den verschiedenen Börsen startet. Damit sind Anleger vor den großen Walen investiert und haben ein deutlich höheres Gewinnpotenzial.

(Crypto All-Stars steht derzeit zwar bei 2,84 Mio. US-Dollar, hat aber noch viel Wachstumspotenzial - Quelle: cryptoallstars.io)

Die große Stärke von Crypto All-Stars ist die Anbindung an das MemeVault-Ökosystem. Das ist ein einzigartiges Staking-Protokoll, das es Anlegern erstmals ermöglicht, verschiedene große Coins wie etwa $PEPE, $DOGE, $SHIB und viele mehr unabhängig von ihrer Blockchain in einem Pool zu staken.

Allerdings ist das nur Anlegern möglich, die $STARS-Token in ihrem Portfolio haben. Somit ist Crypto All-Stars das Bindeglied zwischen dem MemeVault und dem Kryptomarkt. Das könnte dazu führen, dass der Coin schon sehr bald explodiert. Analysten schätzen das Kurspotenzial von $STARS nach dem Start derzeit auf x10 bis x25! Anleger, die sich das nicht entgehen lassen wollen, können die Tokens jetzt zum Vorverkaufspreis kaufen.

Investiere noch heute in Crypto All-Stars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.