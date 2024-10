Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research wird die PSI Software AG aufgrund eines Cyberangriffs im Geschäftsjahr 2024 geplante Aufträge nicht mehr in diesem Jahr abarbeiten können, woraus ein deutlicher Umsatzrückgang resultiert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage habe das Unternehmen durch die Cyberattacke aber keine Kunden verloren. Ab dem kommenden Geschäftsjahr 2025 sei GSC für die weitere Entwicklung der Gesellschaft zudem wieder positiv gestimmt. Das neue Management habe sich für die nächsten Jahre eine umfangreiche Transformation des Unternehmens auf die Fahnen geschrieben. Diese Cloud-Transformation solle bis 2028 abgeschlossen werden. Dabei gliedere sich das umfangreiche Programm in drei Phasen: In den Jahren 2024/2025 solle die Transformationsphase starten, an die sich 2026/2027 die Umsetzung anschließe. Ab 2028 stehe dann die Skalierung auf der Agenda. Das Management habe sich dabei für 2028 einen Umsatzkorridor von 400 bis 440 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 29,50 Euro (zuvor: 32,00 Euro), erneuert aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2024, 16:15 Uhr)



