Hansestadt Uelzen (ots) -Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine Zeit der Freude und des Zusammenseins. Doch für einige, insbesondere ältere Menschen, kann sie eine Zeit intensiver Einsamkeit sein. Etwa 20 Prozent der Menschen ab 60 Jahren (Statistisches Bundesamt) fühlen sich oft einsam - ein Zustand, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) der Hansestadt Uelzen möchte dieser Einsamkeit mit dem Projekt "Weihnachtsengel gegen Einsamkeit" begegnen. Das Ziel: ältere Bürgerinnen und Bürger in der Vorweihnachtszeit mit wertvoller Gesellschaft zu erfreuen und gemeinsam gegen Einsamkeit anzutreten.Gemeinsam gegen Einsamkeit: Werden Sie WeihnachtsengelEin Team von ehrenamtlichen "Weihnachtsengeln" begleitet im Dezember ältere Bürgerinnen und Bürger und schenkt ihnen eine Stunde wertvoller Zeit. Ob ein Bummel über den Uelzener Weihnachtsmarkt, ein Einkauf in der Innenstadt oder ein Besuch im Museum oder Theater - die Weihnachtsengel bieten Gesellschaft, Wärme und Freude. Diese herzliche Begleitung soll gerade in der festlichen Zeit das Miteinander stärken und den Teilnehmenden Licht und Gemeinschaft bringen.Interessierte Ehrenamtliche gesucht: Machen Sie mit und schenken Sie ZeitFür dieses Projekt sucht die Hansestadt Uelzen noch engagierte Ehrenamtliche, die gerne ein Stück ihrer Zeit an andere verschenken möchten. Alle Weihnachtsengel werden vor ihrem Einsatz durch ein gemeinsames Kennenlern- und Vorbereitungstreffen umfassend informiert und auf die geplanten Aktivitäten vorbereitet. Diese Einführung stärkt das Gemeinschaftsgefühl und sichert, dass alle Helferinnen und Helfer gut auf ihre Aufgabe eingestellt sind.Alexander Hass, Betriebsleiter des Eigenbetriebs KTS, erklärt: "Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle und herzliche Begleitung zu schaffen, die gerade älteren Menschen etwas Licht in die dunkle Jahreszeit bringt."Möchten Sie als Ehrenamtlicher mitmachen? Melden Sie sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung per E-Mail unter ahass@kts-uelzen.de oder telefonisch unter 0581-8006551.Melden Sie sich als Gesellschaftssuchende Person: Die Weihnachtsengel stehen bereitAuch Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Adventszeit nach Gesellschaft sehnen, sind eingeladen, sich jetzt schon zu melden. Das Team des KTS nimmt ab sofort Terminreservierungen für Dezember entgegen. Ob für einen Spaziergang, einen Weihnachtsmarktbesuch oder ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen - die Weihnachtsengel stehen bereit, um Ihnen schöne und unbeschwerte Momente zu schenken.Wünschen Sie sich Gesellschaft? Dann melden Sie sich unter der Telefonnummer 0581-8006551 beim KTS und reservieren Sie Ihren Termin.Uelzen setzt ein Zeichen gegen Einsamkeit in der WeihnachtszeitMit dem Projekt "Weihnachtsengel gegen Einsamkeit" setzt die Hansestadt Uelzen ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Dieses Projekt bringt den wahren Geist der Weihnacht auf besondere Weise zum Ausdruck und zeigt, dass es oft die kleinen, herzlichen Gesten sind, die eine große Wirkung haben können. Gemeinsam gegen Einsamkeit - für eine festliche Zeit voller Wärme und Begegnungen.Pressekontakt:Eigenbetrieb KTSIhr Kontakt zu Alexander HassLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Fax: +49 (581) 800 6559Mobil: +49 (162) 136 82 06info@kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/5897916