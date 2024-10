TRU Simulation Training Inc., ein Textron Inc. (NYSE: TXT) Unternehmen, gab heute bekannt, dass die australische Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Safety Authority, CASA) dem Royal Flying Doctor Service (RFDS Sektion Queensland) die Level-D-Zertifizierung für einen Full-Flight-Simulator (FFS) erteilt hat. Der FFS ist rekonfigurierbar, um Schulungen für die gesamte Flotte der RFDS-Sektion Queensland der Beechcraft King Air-Modelle B200 und B300 zu unterstützen. Der Simulator ist der erste seiner Art in Australien und befindet sich in einer neuen, eigens dafür errichteten Schulungseinrichtung neben der RFDS-Basis in Bundaberg.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241028256398/de/

TRU Simulation delivers Full-Flight Simulator to Royal Flying Doctor Service (RFDS) (Queensland Section) (Photo: Business Wire)

TRU Simulation, ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., dem Hersteller von Beechcraft King Air-Flugzeugen, entwirft, fertigt und liefert realitätsgetreue Trainingsgeräte und Full-Motion-Simulatoren für Kunden aus dem zivilen und militärischen Bereich.

"Der Royal Flying Doctor Service ist eine hoch angesehene Organisation in Australien, die von ihren Piloten verlangt, dass sie bereit sind, eine Vielzahl von lebensrettenden Diensten auszuführen. Bei TRU sind wir bestrebt, sicherzustellen, dass Piloten über ein erstklassiges Trainingsgerät verfügen, damit sie für jede Herausforderung gerüstet sind", sagte Jerry Messaris, Vice President und General Manager von TRU Simulation. "Wir fühlen uns geehrt, dass der Royal Flying Doctor Service einen TRU-Simulator für seine lebenswichtigen Einsätze ausgewählt hat."

Die RFDS-Sektion Queensland verfügt über eine große Beechcraft-King-Air-Flotte, die für die Bereitstellung von Luftrettung und Gesundheitsdiensten für die Bewohner der ländlichen und abgelegenen Regionen von Queensland eingesetzt wird. Der neue Simulator wird den Piloten und der Besatzung eine erstklassige Ausbildung bieten, um die Mission zu unterstützen, die beste Versorgung bis in die entlegensten Winkel von Queensland zu bringen.

Der King Air Full-Flight Simulator, ausgestattet mit der Pro Line Fusion-Avionik von Collins Aerospace, verfügt über das REALFeel-Steuerlastsystem von TRU, das ein äußerst realistisches Flugerlebnis erzeugt. Die vollständige Bewegungsfreiheit des Simulators integriert das REALCue-System von TRU, das über eine elektrische Bewegungsbasis mit 60-Zoll-Hubaktuatoren verfügt. Um eine immersive Trainingsumgebung zu schaffen, ist das visuelle System mit hochauflösenden Projektoren auf einem 200x40-Grad-Display ausgestattet. Alle vier King-Air-Varianten, die für das FFS zur Verfügung stehen, nutzen von TRU entwickelte und konstruierte Flugzeugsysteme und ein Aerodynamik-Softwarepaket.

Über TRU Simulation

TRU Simulation Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärausbildungsflugzeugen und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241028256398/de/

Contacts:

Medien:

Kate Hemm

316.612.7843

khemm@txtav.com

txtav.com