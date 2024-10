Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Vorfeld der in einer Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahl bleiben globale Aktien-ETFs gut nachgefragt, so die Deutsche Börse AG.Indexfonds wie der Invesco MSCI World (ISIN IE00B60SX394) und der Deka MSCI World (ISIN DE000ETFL508) würden laut Ivo Orlemann "immer gesucht" sein. Großes Interesse beobachte der Händler der ICF Bank auch an Produkten auf den US-Index Nasdaq 100. Der entsprechende ETF von Amundi (ISIN LU2197908721) sei "ein Standardprodukt, das bei uns immer relativ gut läuft". Rege gehandelt würden in diesem Segment auch die dreifach gehebelten ETFs von WisdomTree auf das Hightech-Barometer. Orlemann berichte von Käufen auf der Long- und der Short-Seite (ISIN IE00BLRPRL42 bzw. ISIN IE00BLRPRJ20). ...

