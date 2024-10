Ohne erkennbaren Grund sprang die Varta-Aktie am Montag um knappe 19 Prozent bis auf 3,28 Euro in die Höhe. Das sorgt freilich an sich schon für Aufmerksamkeit, dürfte aber einmal mehr auf das Tun von Spekulanten zurückzuführen sein. Die Aussichten für die Anteilseigner bleiben unverändert düster.Auf der Nachrichtenseite hat sich bei Varta (DE000A0TGJ55) nicht viel getan. "Der Aktionär" berichtete kürzlich über Veränderungen im Finanzkalender. So wurde die Veröffentlichung der testierten Zahlen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...