Der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen erheblich angezogen. Am Dienstag verzeichnet das Edelmetall den vierten Gewinntage in Folge und markiert dabei abermals ein neues Rekordhoch. Finanztreff.de beleuchtet, wie hoch das Rekordhoch beim Goldpreis jetzt liegt und verrät, was die Treiber der aktuellen Goldrally sind.Der neue Höchststand von 2.771 US-Dollar je Feinunze wurde am Dienstag an der Londoner ...

