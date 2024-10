Börsenbär John Hussman warnt vor schlechten Renditen des S&P 500 in den nächsten 12 Jahren. Die hohen Bewertungen der US-Aktien würden auf eine potenzielle Underperformance gegenüber Staatsanleihen hindeuten.Der S&P 500 hat seit 1957 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,5 Prozent erzielt. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies die durchschnittlichen Renditen sind, die Anleger erhalten, unabhängig davon, wann sie in den Markt einsteigen. "Das ist so, als würde man ein Haus mit zwei Räumen betreten, in einem herrscht eine Temperatur von 0 Grad und im anderen von 140 Grad, und man erwartet in beiden Fällen eine Temperatur von 70 Grad", sagte Hussman, der Präsident des Hussman …