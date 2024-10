© Foto: Alex Brandon - picture alliance



Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist in den vergangenen Handelstagen deutlich gestiegen und liegt aktuell etwa 30 Basispunkte höher als vor einem Monat.Analysten der DZ Bank sehen diesen Anstieg vor allem in der wachsenden Marktannahme eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump und einer vollständigen Kontrolle des Kongresses durch die Republikaner begründet. "Ein Sieg Trumps und eine republikanische Mehrheit könnten für eine aggressive Durchsetzung seiner politischen Agenda sorgen", so die DZ Bank. Während Wettquoten Trump als Favoriten sehen, zeigen Umfragen ein enges Rennen zwischen ihm und Kamala Harris. Dieser unsichere Wahlausgang könnte die Volatilität am US-Rentenmarkt …