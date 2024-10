Köln (ots) -Neue Leiterin der WDR-Verwaltungsdirektion wird Stefanie Drinhausen. Der Rundfunkrat bestätigte in seiner Sitzung am Dienstag (29.10.2024) einen entsprechenden Vorschlag von Intendant Tom Buhrow.Stefanie Drinhausen (54), derzeit Finanzchefin des WDR, bekam 44 von 48 abgegebenen Stimmen. Sie folgt zum 1. Januar 2025 Dr. Katrin Vernau nach, die dann planmäßig ihr Amt als neue Intendantin des WDR antritt. Die Position an der Spitze der WDR-Verwaltungsdirektion war zuvor öffentlich ausgeschrieben worden.WDR-Rundfunkratsvorsitzender Rolf Zurbrüggen: "Stefanie Drinhausen ist die ideale Besetzung für die anspruchsvolle Position der WDR-Verwaltungsdirektorin. Sie bringt fundiertes Fachwissen, Führungserfahrung und langjährige Erfahrungen aus der freien Wirtschaft mit. Als Chefin der WDR-Finanzabteilung hat sie die Besonderheiten und finanziellen Herausforderungen eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens kennengelernt. Wir als Rundfunkrat sind überzeugt: Frau Drinhausen wird auch in ihrer neuen Position die Verwaltung weiter optimieren und digitalisieren, stete Transparenz über die Finanzlage gegenüber den Aufsichtsgremien und der Öffentlichkeit herstellen, die strategische Personalpolitik ausbauen sowie Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei allen Entscheidungen des Senders sicherstellen."Tom Buhrow: "Die Dynamik der Veränderungen im WDR ist so groß wie nie zuvor. Ich freue mich daher sehr, dass die WDR-Geschäftsleitung mit Stefanie Drinhausen eine hochkompetente und sehr erfahrene Führungskraft gewinnt. Sie wird im WDR viel nach vorne bewegen und unseren Sender auch in der ARD bestens vertreten."Stefanie Drinhausen: "Über das ausgesprochene Vertrauen freue ich mich sehr. In den nächsten Jahren ist es unsere Herausforderung, Veränderung trotz knapper werdender Mittel aktiv zu gestalten. Dazu werden wir mit einer selbstbewussten und schlanken Verwaltung unseren Beitrag leisten."Stefanie Drinhausen leitet seit dem 1. September 2020 die Hauptabteilung Finanzen im WDR. Die ausgewiesene Finanzexpertin ist ausgebildete Diplom-Kauffrau und Steuerberaterin und arbeitete vor ihrem Wechsel zum WDR sieben Jahre lang als Ressortleiterin Rechnungswesen bei der Alliance Healthcare Deutschland AG. Zuvor war sie als Managerin und Wirtschaftsprüferin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG tätig.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5897932