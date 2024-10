FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Gewinne nicht behaupten können. Nach einem freundlichen Start rutschte der deutsche Leitindex sukzessive ab und schloss 0,27 Prozent tiefer bei 19.478,07 Punkten. Damit ist die jüngste moderate Erholung erst einmal vorbei. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei knapp 19.675 Punkten, dem sich der Dax im frühen Handel noch genähert hatte, blieb vor wichtigen Quartalszahlen aus den USA eine zu hohe Hürde.

?Die Luft ist vorerst raus?, schrieb Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die Anleger warteten auf den Zwischenbericht der Google-Mutter Alphabet, die nach der Schlussglocke an der Wall Street die Berichtssaison der US-Technologieriesen eröffnet. Zahlen anderer amerikanischer Unternehmen hätten schon gezeigt, das die Messlatte insbesondere für die Ausblicke hoch liege.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen verlor am Dienstag letztlich 1,01 Prozent auf 27.060,92 Zähler. Auch in Europa bestimmten Kursverluste das Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,4 Prozent im Minus. Die nationalen Indizes in Zürich und London gaben deutlicher nach. In New York fiel der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss etwas zurück, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zulegte./gl/he

