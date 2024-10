Wolfsburg (ots) -Das E-Book können Sie kostenlos in der 2. PDF-Datei von oben herunterladen: https://is.gd/cAvS8VIn der Woche vor der Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November 2024 nehmen die Künstler das Heft in die Hand - impulsiv, kraftvoll und mächtig, wie Musik halt sein kann: kurz entschlossen, spontan, wirkungsvoll und erfolgreich. Eckhard Fahlbusch bittet Bruce Springsteen in dieser Woche noch einmal in den Wahlkampf einzugreifen.Jeder Mensch erinnert sich an 9/11 NYC. Die grauenhaften Ereignisse vom 11. September 2001 sind nach wie vor so präsent, dass wir uns alle daran erinnern, wo wir zu der Zeit gewesen sind!Bruce Springsteen war der Erste, der mit seinem Album "The Rising" vom 29. Juli 2002 seine Eindrücke unnachahmlich reflektieren konnte: Bruce Springsteen: Nothing Man 9/11 NYC (https://vimeo.com/974096559/8715d1b689).Der "Boss" ist der Held der Arbeiterklasse ungeschminkt und echt in der ältesten durchgehenden Demokratie der Welt. Er steht für das Herz und die Seele Amerikas. Als Seelentröster, Mutmacher, aber auch als Mahner wurde er geehrt: Bruce Springsteen tribute: Sting - The Rising (https://vimeo.com/974099149/57d22d07ea).In diesem Buch geht es um das Projekt 3 + 1 + 196 = 3 weltumspannende Festivals, 1 Konzert im GAZA-Streifen & 196 Konzerte (in jedem Land der Erde ein Konzert). In seinem Brief an Bruce Springsteen "Letter to You" (Seiten 17-20) bittet Eckhard Fahlbusch den Rockstar, das in dieser Form und in diesem Ausmaß bisher einmalige Musikereignis vor der US-Wahl anzukündigen - um in den USA und weltweit eine freiheitlich gesinnte Aufbruchsstimmung auszulösen. So könnte - der Demokratie zu Liebe - auch eine 2. Präsidentschaft von Donald Trump verhindert werden. Besonders die unentschlossenen Wähler und die Nichtwähler könnten so kurz vor der Wahl erreicht werden. Warum das so wichtig ist, das steht im Buch auf Seite 42 - mit dem dazu passenden Song von Rag'n Bone Man und Pink: Anywhere Away from Here!Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ein relativ unbekannter Autor einen weltweit umjubelten und ausgebuchten Musiker überhaupt - und dann auch noch so kurz vor der Wahl - erreichen kann. Doch manchmal ist das ganz einfach. So wie in diesem Fall! Und zwar mit folgender Informationskette: Anne-Sophie Mutter => John Williams => Steven Spielberg => Barack & Michelle Obama => Bruce Springsteen! Der Informationsfluss kann entlang dieser Informationskette sehr schnell ablaufen, da sich die Beteiligten sehr gut kennen und schätzen. Anne-Sophie Mutter hat das Buch mit vier zielführenden und sinnstiftenden Beiträgen an den richtigen Stellen bereichert. Ihre Beiträge stehen auf den Seiten 21, 22, 118 und 136. Auf Seite 21 gibt Anne-Sophie Mutter die Antwort, warum Ludwig van Beethoven auch für dieses Buch so außerordentlich wichtig ist. Sie sagt am Ende ihres ersten Beitrags:"(...) ..., dass er der Bote aus der Vergangenheit ist in eine bessere Zukunft."Mit den richtigen Menschen - zu den richtigen Zeiten - an den richtigen Orten! Ein Beispiel:Michail Gorbatschow und Raissa Maximowna Gorbatschowa haben der Welt ab dem 11. März 1985 mit Glasnost & Perestroika den Frieden erklärt und den damaligen "Kalten Krieg" maßgeblich mit beendet. Auf dieser Welle konnte Bruce Springsteen mit seiner E Street Band am 19. Juli 1988 in Ostberlin mit bis zu 500 000 begeisterten Fans ein 4-stündiges Rockkonzert feiern. Vor dem Freiheitslied "Chimes of Freedom" sagte er: "Es ist schön in Ost-Berlin zu sein. (...) Ich bin gekommen um Rock 'n' Roll zu spielen für Euch Ost-Berliner in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden." Nur 16 Monate später wurde aus Hoffnung Realität. Der 4-stündige Rausch der Freiheit wurde von den Konzertbesuchern konserviert und multipliziert - in ihren Familien, bei Freunden und Bekannten sowie auf ihren Arbeitsstellen.Ein Jahr später: Millionen von damaligen DDR-Bürgern befreiten sich monatelang mit "Wir sind das Volk" vom verhassten DDR-Regime. So, dass am 9. November 1989 die Berliner Mauer geöffnet wurde. Nahezu zeitgleich wurde mit der Berliner Mauer, die innerdeutsche Grenze und der "Eiserne Vorhang" mitten durch Europa "abgerissen" OHNE DASS EIN EINZIGER SCHUSS FIEL!!! Der frühere Musikkritiker und heutige Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns (Matthias Döpfner) sagte damals zum Springsteen-Konzert in Berlin-Weißensee: "Ich bin überzeugt, dass ein Künstler zur richtigen Zeit am richtigen Ort mehr dazu beitragen kann, die Welt zu verändern, als dies viele kluge Reden intelligenter Leute vermögen."Mit dem vorgenannten Beispiel vor Augen können 3 weltumspannende Festivals mit Bruce Springsteen an der Spitze + 1 Konzert im Gaza-Streifen mit Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim & dem West-Eastern Divan Orchestra + 196 Konzerte mit zigtausenden Künstlern - RUND UM DEN ERDBALL - die Welt in ihren Grundfesten nachhaltig verbessern. Und was können wir mit Kamala Harris als US-Präsidentin ab dem 20. Januar 2025 - mit Unterstützung der Festival- und Konzertreihe 3 + 1 + 196 - gemeinsam erreichen? Die Antworten stehen im Buch auf Seite 41 - mit dem dazu passenden Song "PEACE TRAIN", der von vielen Künstlern in diesem Song weltweit eindrucksvoll und emotional vorgetragen wird. Bob Geldof (Organisator von LIVE AID 1985) sagt auf Seite 124: "(...) Alles, was wir tun können, ist Lieder zu singen. Aber damit dieses Engagement Bedeutung bekommt, muss man über die Konzerte hinausgehen. Wer die Konzerte gibt, müsste sich politisch engagieren." Das vom Autorerstellte POLITISCHE ENGAGEMENT DER KÜNSTLER steht auf Seite 125.Das Bild "Pale Blue Dot" zeigt die Erde aus einer Entfernung von sechs Milliarden Kilometer.Carl Sagan ein Astronom und Fernsehmoderator sagte:"Das sind wir! Dieser Punkt ist unser Zuhause. Wir sind das! Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, ...".Ab Seite 509 sollte man diese atemberaubende und wahrhaftige "Geschichte" unbedingt zu Ende lesen.Das E-Book Homo progressivus - Die energische Überwindung - With a Little Help from Bruce Springsteen, Ludwig van Beethoven & ... around the World in 200 Festival-Days können Sie kostenlos in der 2. PDF-Datei von oben herunterladen: https://is.gd/cAvS8VPressekontakt:Eckhard Fahlbusch, Buchenberg 10, 38444 Wolfsburg,Mobile: +49 (0)171 65 54 661, E-Mail: e.fahlbusch@efabatt.deOriginal-Content von: EFA Batt Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177275/5897947