Dass in Europa ab 2035 keine neuen Benzin- und Dieselmotoren mehr zugelassen werden dürfen, hat mit den Absatzzahlen von heute rein gar nichts zu tun, denn in manchen chinesischen Städten muss man jetzt schon Losglück haben, um seinen Verbrenner anzumelden. Das E-Auto würde sich sogar ohne Vorgaben durchsetzen, einfach weil es billiger und besser sein wird. Weltweit konkurrieren zahlreiche Hersteller um die besten Akkus, die Fortschritte sind so gigantisch, dass Reichweite, Lebensdauer und Ladezeit sehr bald kein Thema mehr sind. Der Verbrennermotor mag faszinierend und hervorragend sein, aber der E-Motor ist dreimal so effektiv, weil er einfach weniger Energie verschleudert, das ist Physik.



