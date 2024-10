Der Fast-Food-Riese McDonald's verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen unerwarteten Umsatzrückgang, der die Aktie unter Druck setzt. Auf vergleichbarer Basis sank der Erlös um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlte. Besonders in China, Frankreich und Großbritannien liefen die Geschäfte schleppend, während der Heimatmarkt USA ein leichtes Plus verzeichnete. Der Konzernumsatz stieg zwar um drei Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar, jedoch sank der operative Gewinn um ein Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Die anhaltende Nachfrageschwäche und knappe Kundenbudgets weltweit stellen McDonald's vor Herausforderungen. Um Kunden zurückzugewinnen, setzt das Unternehmen auf attraktive Preisstrategien, wie ein 5-Dollar-Menü in den USA. Zudem belasteten Auswirkungen des Nahostkonflikts und Boykottaufrufe in der Region das Geschäft. Die kürzlichen Vorfälle mit Kolibakterien in den USA, die zu Krankheitsfällen führten, setzten die Aktie zusätzlich unter Druck. McDonald's arbeitet daran, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen und die Probleme in den Griff zu bekommen.

