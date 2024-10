DJ XETRA-SCHLUSS/VW und Porsche Holding an den Jahrestiefs

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX bröckelte bei sehr dünnen Umsätzen um 0,3 Prozent ab auf 19.478 Punkte. Der Index hat laut Marktteilnehmern offensichtlich Respekt vor dem Allzeithoch, das er vor knapp zwei Wochen bei 19.675 Punkten aufgestellt hatte: "Vor der Wahl in den USA ist ein nachhaltiges Überwinden unwahrscheinlich", so ein Händler. Daneben bremste die strukturelle Schwäche zyklischer Werte aus der Autobranche und dem Chemiesektor. Während der DAX nach wie vor nur knapp unter Allzeithoch liegt, gestützt auch von weiter steigenden Kursen des Index-Schwergewichts SAP, wurden VW und Porsche Holding nur noch knapp über den Jahrestiefstständen gehandelt.

Die Umstrukturierung bei VW werde teuer, und die hohen Dividenden dürften kräftig zusammengestrichen werden, sagte ein Händler: "Und nach der Umstrukturierung bleibt immer noch das Problem mit den Modellen", ergänzte er. VW fielen um 3,2 Prozent auf 88,92 Euro, Porsche Holding um 3,2 Prozent auf 38,44 Euro.

Adidas kräftig erholt - "gute Perspektiven"

Adidas zogen dagegen nach ihren endgültigen Zahlen um 3,8 Prozent an. Positiv werteten die RBC-Analysten den Gewinn, der die Markterwartung dank niedriger Finanzierungskosten und leicht höherer Finanzerträge deutlich übertroffen habe. Und für 2025 sehe das Auftragsbuch "stark aus, mindestens für das erste Quartal, aber auch in das zweite Quartal", so der Konzern. Zudem hat Adidas das mittelfristige Margenziel von 10 Prozent für 2026 bekräftigt.

Covestro notierten unverändert bei 58,22 Euro. Die Kappung der Prognose für das operative Ergebnis war keine Überraschung, sie bewegte sich nun auf dem Niveau der Konsensschätzung. Die Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc spricht derweil weiter für die Aktie. 62 Euro je Aktie sollen die Covestro-Aktionäre bekommen, wenn sie das Angebot in ausreichender Zahl annehmen.

Qualität der Lufthansa-Zahlen überzeugt nicht

Lufthansa hat zwar mit dem operativen Gewinn die Marktschätzung um 2 Prozent geschlagen, JP Morgan zeigte sich von der Qualität der Zahlen allerdings nicht überzeugt. Die Ticketpreise hätten sich nur marginal verbessert, ursächlich für das bessere Ergebnis seien hauptsächlich günstigere Treibstoffpreise, geringere administrative Kosten sowie Währungseffekte. Metzler sprach von einem Dilemma: Wenn sich die Flugzeugkapazität verbessere, könnten die Preise fallen. Andererseits könnten anhaltende Engpässe die Wachstumschancen begrenzen. Lufthansa fielen um 5,2 Prozent zurück.

Nach endgültigen Zahlen verbilligten sich Hellofresh um 2,5 Prozent. Laut Morgan Stanley ist die Marge im Kochboxengeschäft mit 8,5 Prozent zwar über der Konsensschätzung von 6 Prozent ausgefallen. Allerdings seien die Umsätze in der Sparte stärker gesunken als gedacht.

Für Ceconomy ging es um 2 Prozent nach oben. Baader sprach von einem soliden Quartalsbericht. Der Konzern erwartet das operative Ergebnis nun im "oberen Prognosebereich".

Traton gewannen 1,5 Prozent. Damit bügelten sie die Delle vom Montag nahezu aus. "Möglicherweise wird die Aktie für eine Platzierung nach oben gezogen", meinte ein Marktteilnehmer. Bereits im Frühjahr hatte es entsprechende Spekulationen um einen weiteren Paketverkauf des VW-Konzerns gegeben, und seitdem habe sich die Lage bei VW offensichtlich weiter verschlechtert.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.478,07 -0,3% +16,31% DAX-Future 19.581,00 -0,2% +11,64% XDAX 19.479,18 -0,3% +16,17% MDAX 27.060,92 -1,0% -0,16% TecDAX 3.415,17 -0,2% +2,35% SDAX 13.780,96 -0,7% -1,17% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,46 -63 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 7 32 1 2.663,5 47,5 47,2 MDAX 10 40 0 438,7 29,0 27,4 TecDAX 9 20 1 664,7 16,3 16,9 SDAX 16 46 8 94,7 7,9 8,2 ===

