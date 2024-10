Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang an der Börse, obwohl das Unternehmen erneut beeindruckende Quartalsergebnisse vorlegte. Die Aktie fiel zeitweise um 3,6 Prozent auf 96,21 CHF, was Anleger angesichts des soliden Geschäftsberichts überraschte. Novartis meldete für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 9 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar, wobei das Wachstum zu konstanten Wechselkursen sogar 10 Prozent betrug. CEO Vas Narasimhan betonte, dass sich die Transformation zu einem fokussierten Pharmaunternehmen auszahle.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Experten weiterhin Potenzial in der Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,75 CHF, was einen möglichen Anstieg von über 4 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 7,49 USD. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 31. Januar 2025 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

