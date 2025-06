Das Geschäftsklima in Deutschland zeigt erste Anzeichen einer Erholung, was einen vorsichtig optimistischen mittelfristigen Ausblick für Amadeus Fire unterstützt. Wichtige Indikatoren wie der Ifo-Index und der ZEW-Index deuten auf eine Stabilisierung der makroökonomischen Bedingungen und eine Verbesserung des Vertrauens der Unternehmen hin. Während das 2. Quartal des Geschäftsjahres 25 weiterhin eine Herausforderung darstellt, scheint die Prognose des Managements für das Gesamtjahr erreichbar zu sein, wobei in der zweiten Jahreshälfte eine Verbesserung der Marge erwartet wird. Das duale Modell von Amadeus - Personalvermittlung und Schulung - erweist sich weiterhin als robust, insbesondere bei der langfristigen Nachfrage nach IT-Kenntnissen und beruflicher Weiterbildung. Die Aktie bleibt unterbewertet und wird mit dem 10-fachen des EBIT von '26 gehandelt. Angesichts der sich verbessernden Stimmung und der soliden strukturellen Trends bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating und ihr Kursziel von EUR 97,00, was sowohl das zyklische Aufwärtspotenzial als auch das langfristige Ertragspotenzial widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG





