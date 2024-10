Bitcoin übersteigt 72.600 $, während neuer Presale 23 Mio. $ erzielt

Der beliebte Vorverkauf von Pepe Unchained hat noch vor Abschluss des Uptobers die Marke von 23 Mio. USD überschritten, während gleichzeitig der Optimismus der Investoren an die Märkte zurückgekehrt ist.

Das Projekt entwickelt eine neuartige Layer-2 für die Ethereum-Blockchain und ein Ökosystem für den Memecoin-Sektor sowie darüber hinaus. Somit wurde er zu einem der gefragtesten Presales des Jahres 2024.

Angetrieben wurde die Nachfrage zuletzt auch durch den Anstieg von Bitcoin, welcher mehr als 72.600 USD erreicht hat und somit unmittelbar vor seinem jüngsten Allzeithoch aus diesem Jahr von 73.750,07 USD steht. Daher steigt auch die Hoffnung, dass BTC dieses Niveau bald überschreitet und parabolisch steigt.

Sollte die Risk-on-Stimmung der Investoren weiter anhalten, könnte der Presale von Pepe Unchained möglicherweise noch bis Ende des Monats eine weitere Million USD einwerben. Denn einige Anleger schichten ihr Portfolio nach den jüngsten Kursgewinnen im Zuge einer Reallokation um, sodass auch mehr Mittel in andere Projekte wie $PEPU fließen.

Noch können die Coins von Pepe Unchained für den rabattierten Preis in Höhe von 0,01189 USD erworben werden. Jedoch steht in weniger als 37 Stunden schon wieder die nächste Preiserhöhung bevor, sofern nicht vorher das nächste Finanzierungsziel von 23.758.939 USD erreicht wurde. Dann wird der Preis bereits auf 0,0119 USD steigen.

Führung von Trump bei den Wahlumfragen lässt den Kryptomarkt explodieren

Laut der neuen Umfrage des Wall Street Journals hat Donald Trump die Führung im Wahlkampf übernommen, während seine Wettbewerberin Harris immer mehr an Zustimmung verloren hat.

Fortan verbleiben nur noch wenige Tage bis zur Entscheidung und somit erwarten viele Anleger, dass der kryptofreundliche Trump die Wahl gewinnen wird. Schon jetzt preisen die Märkte immer stärker seinen Sieg ein, wobei die Vermögenswerte steigen, welche von seiner Präsidentschaft profitieren würden.

Zuletzt hat das Thema Migration, welches eines der primären Anliegen vieler seiner Anhänger ist, heftige Reaktionen in New York nach sich gezogen. So hat Trump angekündigt, dass es noch an seinem ersten Amtstag eine großangelegte Massenabschiebung geben wird.

Aufgrund der erwarteten Vorteile seiner Wahl für die Kryptoindustrie hoffen viele aus dieser schon sehnsüchtig auf seinen Sieg. Die lässt sich unter anderem an den deutlich höheren Zustimmungswerten für Trump auf der dezentralen Vorhersageplattform Polymarket sowie dem innovativen FreeDum Fighters erkennen.

Somit könnte Bitcoin schon in wenigen Tagen im Falle eines republikanischen Präsidenten ein neues Allzeithoch erreichen und den Rest des Kryptomarktes mit sich ziehen. Zudem würde es sich dabei um ein historisches Muster handeln, da dann nicht selten das aufgestaute Kapital gleichzeitig in den Markt strömt, welches zuvor wegen Verunsicherungen zurückgehalten wurde.

Bitcoin-Preis in USD | Quelle: CMC

Während Bitcoin dann neue Allzeithochs verzeichnet, werden auch wieder mehr Investoren in volatilere Altcoins wie Memetoken gehen, um ihre Rendite zu maximieren. Dann könnte Pepe Unchained mit seiner Memecoin-Infrastruktur zu einem der großen Gewinner gehören, da viele schon von einem Memetoken-Superzyklus sprechen.

Pepe Unchained stellt den nächsten Evolutionsschritt von Pepe dar

Vergleicht man die Weiterentwicklung Pepe Unchained mit seinem Vorgänger "Sleepy Joe Pepe", so wird das deutlich attraktivere Wertversprechen offensichtlich. Denn die veraltete Version wurde mit ihren Tokenomics beschränkt, sodass sich ohne Finanzmittel nicht mehr viel aus dem Projekt entwickeln konnte, was einen Nutzen und Wert bietet.

Daher hat das Team von Pepe Unchained nun eine neue Version entwickelt, welche die Schwachstellen eines der beliebtesten Memecoins überarbeiten und ihn zukunftssicherer gestaltet. Somit kann er von einer großen Community profitieren, welche das Team schnell für ihr neues Projekt auf X und Telegram begeisterte.

Jedoch haben sich nicht nur die Kleinanleger auf Pepe Unchained gestürzt. Ebenso gibt es unzählige Berichte von Walen, welche große Mengen $PEPU gekauft haben. Einer der bekanntesten von ihnen ist vermutlich Mario Nawfal, ein Krypto-Unternehmer und einer der größten Podcaster aus X. Von einer solchen Unterstützung und Aufmerksamkeit könnte der $PEPU wiederum profitieren.

Ferner gibt es Spekulationen, dass Vitalik Buterin möglicherweise Gefallen an Pepe Unchained finden könnte. Denn die Ethereum-Blockchain hat wegen den technologisch attraktiveren Chains einen Großteil der Netzwerkaktivität an Solana verloren. Zudem erwähnte Buterin, dass man nützliche Memecoins entwickeln sollte, was bei $PEPU der Fall ist.

Der letzte $PEPU-Wal, von dem berichtet wurde, hat für umgerechnet 53.563 USD gekauft. Allerdings handelt es sich dabei nicht um das erste Investment des Wales in Pepe Unchained. Bereits im vergangenen Monat erwarb er für einen ähnlichen hohen Vertrag $PEPU-Coins.

Wal-Transaktionen | Quelle: Etherscan

Zudem ist dies nicht der einzige Wal, welcher in Pepe Unchained eingestiegen ist. In der letzten Zeit gab es unzählige Berichte von ihnen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Investoren langsam aus der veralteten Version von Pepe entfernen und sich der vielversprechenderen Alternative des Utility-Memecoins widmen.

All dies unterstreicht die Seriosität von Pepe Unchained, was wiederum Kapitalflüsse begünstigt. Demnach könnte sich auch das Angebot der letzten $PEPU-Coins aus dem Presale schnell dem Ende zuneigen, insbesondere, da Kryptoanalysten wie Jacob Crypto Bury von einem zehnfachen Kursanstieg ausgehen.

So können Sie sich die letzten $PEPU-Coins im Presale sichern

Bereits bis Ende des Monats könnte Pepe Unchained mehr als 24 Mio. USD mit seinem Vorverkauf einnehmen. Deshalb sollten sich Interessierte beeilen, wenn sie nicht riskieren wollen, dass sie die $PEPU-Coins erst am ersten Listungstag erwerben. Denn bisher wurden durchschnittlich 2 Mio. USD pro Monat eingenommen.

Bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse können die $PEPU-Coins über die Website von Pepe Unchained gekauft werden. Dabei werden ETH, USDT und BNB sowie Fiatwährungen mit Bankkarten akzeptiert.

Da es sich bei Pepe Unchained um ein Ökosystem handelt, in welchem auch Dritte ihre Entwicklungen veröffentlichen, spielt die Sicherheit eine große Rolle. Deshalb wurde der Smart Contract von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüft und als sicher eingestuft.

Alle Entwickler können sich zudem fortan beim Inkubatorenprogramm bewerben. Die entsprechende Funktion dafür findet sich auf der Website von Pepe Unchained.

