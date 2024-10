NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf wieder etwas erholt und die Marke von 1,08 US-Dollar zurückerobert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0809 Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich war der Eurokurs bis auf 1,0769 Dollar abgesackt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0774 (Montag: 1,0818) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9282 (0,9244) Euro./ck/he