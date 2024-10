Mit den Updates auf iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 hat Apple erste Funktionen von Apple Intelligence für eine breitere Nutzerbasis zur Verfügung gestellt. Bedient werden vornehmlich Nutzer in den USA. Der Start in der EU wurde aufgrund von Bedenken rund um den Digital Markets Act (DMA) auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Nun kündigte der Tech-Gigant überraschend an, dass die entsprechenden Updates für hiesige Nutzer schon im April nachgeliefert werden sollen.Apple (US0378331005) teile dazu mit, dass man in den letzten Monaten einen Weg gesucht ...

