The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.10.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2024

.

ISIN Name

NO0012547308 STANDARD SUPPLY NK -,10

SE0008348262 EXPRES2ION BIOTECH HLDG

TH0307010R17 SINO-THAI -NVDR- BA 1

USG4637HAB45 HSBC CAP.FDG 00/UND. FLR2

USU9029YAB66 UBER TECHNO. 2026 REGS

US49372L1008 KEZAR LIFE SCIENC.DL-,001

US588056AW17 MERCER INTL. 2026

US68619K3032 ORGENESIS INC. DL-,0001

XS2244837162 TEREOS FI.1 20/25 REGS

© 2024 Xetra Newsboard