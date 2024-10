Guayaquil, Ecuador (ots/PRNewswire) -Europa verbraucht jährlich durchschnittlich 14 Kilo Bananen pro Person und ist damit ein wichtiger Markt für Lateinamerika. Die großen Erzeuger argumentieren jedoch, dass die aggressiven Preisnachlässe der Supermärkte in ganz Europa den fairen Preis des Produkts nicht respektieren und es unter seinem wahren Wert verkaufen, ohne die Bemühungen der Erzeuger um die Einhaltung von Vorschriften, Zertifizierungen und faire Löhne zu berücksichtigen.Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die deutsche Supermarktkette Lidl, die lateinamerikanische Bananen für 0,89 € pro Kilo verkaufte und damit deutlich unter dem Preis von 0,99 € der Konkurrenz lag - ein Nachlass von 32 % auf den Standardpreis.José Antonio Hidalgo, geschäftsführender Direktor des Verbandes der Bananenexporteure Ecuadors (AEBE), warnt davor, dass solche Preisnachlässe nicht die Bemühungen der Branche widerspiegeln. "Unsere Bananen haben in den letzten fünfzehn Jahren 20 % ihres Wertes verloren", sagte er und fügte hinzu, dass diese Niedrigpreisstrategie die Nachhaltigkeit des Bananensektors bedroht.Hidalgo betont, dass Verbraucher, europäische Behörden und Supermärkte verstehen müssen, dass die neuen Anforderungen der Europäischen Union (EU), wie die Sorgfaltspflichtverordnung und der Green Deal, ihren Preis haben. "Wir können kein grünes Geschäft mit roten Zahlen machen", bemerkte er.Die AEBE schlägt vor, bei den Verhandlungen in Europa eine Fair-Trade-Methode anzuwenden, bei der die Produktionskosten berechnet werden. In Ecuador beträgt der Mindestpreis für eine 18,14-Kilo-Schachtel 6,85 Dollar, wobei bis 2025 eine Erhöhung erwartet wird.Während einige Supermärkte wie Aldi und Sainsbury's die Methoden des fairen Handels übernommen haben, bedauert Hidalgo, dass diese nicht breiter eingesetzt werden.Es ist erwähnenswert, dass ecuadorianische Bananen alle Anforderungen, Vorschriften und Arbeitsnormen erfüllen, mit einem Durchschnittslohn von 562,50 $, der höher ist als der von der Living Wage Coalition geschätzte Wert von 483 $ in Übereinstimmung mit dem Due Diligence Act der EU.Die EU und Russland sind wichtige Märkte für ecuadorianische Bananen. "Jede Preisänderung hat Auswirkungen auf die Haushalte der 3.400 ecuadorianischen Kleinerzeuger", so Hidalgo abschließend.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lateinamerika-fordert-von-europa-einen-fairen-preis-um-den-wahren-wert-der-bananen-zu-erhalten-so-aebe-302290549.htmlPressekontakt:Ana Rivera,Kommunikationsmanagerin,Telefon: +593 992260781,E-Mail: arivera@aebe.com.ecOriginal-Content von: Association of Banana Exporters of Ecuador (AEBE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177278/5897965