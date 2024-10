Neue Initiativen, die den Geschäftsausbau von Maklern ankurbeln und ein bislang unerreichtes Verdienstpotenzial freisetzen sollen

BELLINGHAM, Washington, Oct. 29, 2024®, "the most agent-centric real estate brokerage on the planet" (das weltweit führende Immobilienunternehmen mit dem größten Fokus auf Makler) und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat auf der eXpcon in Miami zwei innovative Programme eingeführt: das ICON Incentive-Programm und das Revenue Share Capping Incentive-Programm, die am 1. November in Kraft treten. Beide Programme zielen darauf ab, den Erfolg von Maklern zu steigern, indem sie ihnen erweiterte Umsatzmöglichkeiten eröffnen und somit ihren Geschäftserfolg fördern.

"Diese Initiativen spiegeln unser Engagement wider, Makler in einer sich ständig wandelnden Branche zu unterstützen", so Glenn Sanford, Gründer, Vorsitzender und CEO von eXp World Holdings. "Wir bei eXp wissen, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn auch unsere Makler erfolgreich sind. Diese Programme ermöglichen es unseren Maklern, neue Einkommensquellen zu erschließen, ihr Geschäft auszubauen und unser maklerorientiertes Modell für einen bislang unerreichten Vermögensaufbau zu nutzen."

ICON Incentive-Programm

Durch das Erreichen des ICON-Maklerstatus, einer angesehenen Auszeichnung für die leistungsstärksten Makler, haben diese die Möglichkeit, das Potenzial des einzigartigen Umsatzbeteiligungssystems von eXp Realty zu maximieren und somit ihr Einkommen sowie ihr Geschäftswachstum langfristig zu steigern.

Im Rahmen des ICON Incentive-Programms werden ICON-Maklern 30 Front Line Qualifying Agents (FLQA) für 13 Monate gutgeschrieben, was ihr Potenzial für die Umsatzbeteiligung auf allen sieben Ebenen maximiert.

Revenue Share Capping Incentive-Programm

Dieses Programm belohnt Makler, die ihre Obergrenze aus abgeschlossenen Transaktionen erreichen, mit 10 FLQA, wodurch ihr Verdienstpotenzial bis Ebene 5 für 13 Monate maximiert wird. Diese zusätzliche Einnahmequelle bietet Maklern ein höheres Verdienstpotenzial und ermöglicht ihnen einen schnelleren Geschäftsausbau sowie größeren finanziellen Erfolg.

"Diese Programme werden zu einem entscheidendem Zeitpunkt für Makler in der Immobilienbranche eingeführt", fügte Sanford hinzu. "Wir belohnen nicht nur Leistung, sondern geben unternehmerisch denkenden Maklern die Instrumente und Anreize an die Hand, die sie benötigen, um in einem sich schnell wandelnden Markt immer einen Schritt voraus zu sein. eXp Realty verschiebt weiterhin die Grenzen dessen, was ein Immobilienmaklerunternehmen anbieten kann."

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft für eXp Realty®, FrameVR.io und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 87.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, im Vereinigten Königreich, in Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, Aktienprämien für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens zu erhalten. eXp World Holdings und seine Unternehmen bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilientechnologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen nutzt die Technologie von FrameVR.io, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet ist und es Maklern ermöglicht, vernetzter und produktiver zu arbeiten. SUCCESS® Enterprises, mit dem Magazin SUCCESS® und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

