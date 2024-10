Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,4 Prozent auf 3,50 Euro. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Aktie jedoch weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro, das am 8. Mai erreicht wurde. Interessanterweise prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 Euro, was auf erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 0,137 Euro je Aktie.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte das Unternehmen verbesserte Finanzergebnisse. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beeindruckende 61,05 Prozent auf 154,41 Millionen Euro. Gleichzeitig konnte der Verlust je Aktie von 0,14 Euro auf 0,04 Euro reduziert werden. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,073 Euro je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,060 Euro darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 8. November 2024 veröffentlicht.

