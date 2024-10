LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck muss wegen der laufenden Überprüfung seines Geschäfts in China einen Teil der Forderungen abschreiben. Die negative Wertberichtigung belaufe sich auf 180 Millionen Euro, wie der im Dax notierte Konzern überraschend am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Dies sei ein einmaliger, außerordentlicher sowie nicht zahlungswirksamer bereinigter Sondereffekt und habe daher keine Auswirkungen auf die Kennziffern für die operative Performance wie zum Beispiel den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit).

Auch die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite sei nicht von der Abschreibung betroffen. Alle prognoserelevanten Quartalszahlen unterliegen "keiner Ad-hoc-Offenlegungspflicht und werden zusammen mit den weiteren Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 am 7. November veröffentlicht." Die von Bloomberg befragten Experten rechnen im dritten Quartal mit einem Rückgang beim Umsatz und Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit).

Anleger reagierten dennoch negativ. Die Aktie von Daimler Truck gab auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent nach./zb/he